Appel au dépistage: plusieurs Montréalais se font tester

De nombreux citoyens ont répondu à l’appel de la Direction régionale de la santé publique de Montréal, qui a invité des personnes ayant fréquenté des lieux associés à des cas liés au variant Omicron à aller se faire dépister.

• À lire aussi: Plus de 2000 cas de COVID-19: la situation est encore «sous contrôle», dit Legault

• À lire aussi: 3000 cas par jour au Québec d'ici la fin de l'année?

• À lire aussi: Voici comment utiliser un test rapide contre la COVID-19 à la maison

Deux sites montréalais ont l’équipement nécessaire pour détecter les infections causées par le nouveau variant. L’un d’entre eux, situé à l’Hôpital général juif de Montréal, avait une longue file d’attente samedi matin lors du passage de notre journaliste.

La majorité des personnes rencontrées par TVA Nouvelles ont indiqué qu’elles venaient se faire dépister par mesure préventive. Elles éprouvaient peu ou pas de symptômes.

Néanmoins, une citoyenne récemment revenue des États-Unis a avoué être inquiétée par la montée du variant Omicron.

«Je suis proactive pour m’assurer qu’il n’y a pas de risque», a-t-elle déclaré.

Vendredi, la santé publique a invité les personnes ayant fréquenté le gym Buzzfit Kirkland le 1er, 5 et 6 décembre entre 16h et 18h à se faire tester. Il en va de même pour ceux et celles ayant visité le centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, à LaSalle, le 4 décembre entre 12h et 14h.