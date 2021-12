Audrey est revenue: entre audace et sensibilité

Guillaume Lonergan aime jongler avec des univers différents. Ainsi, il peut réaliser les contes d’Alix et les merveilleux, être dans l’ultra réalisme avec L’effet secondaire, ou se retrouver à la barre de projets audacieux et plein d’humanité comme ce fut le cas pour M’entends-tu ? Actuellement en tournage de la nouvelle série La Confrérie, il revient sur l’expérience unique d’Audrey est revenue, excellente série qui suit avec affection le parcours d’une femme qui se réveille après 15 ans de coma.

Ce n’est pas la première fois que tu plonges dans les univers de Florence Longpré et Guillaume Lambert. À ta première lecture, qu’est-ce qui se dégageait d’Audrey est revenue ?

J’étais en train de tourner la troisième saison de M’entends-tu ? et j’avais réalisé deux saisons de L’âge adulte. J’ai tout de suite retrouvé les émotions, la folie et l’audace de Florence. Et sa volonté de raconter la vie de gens ordinaires. On retrouve aussi la structure un peu folle des répétitions et des retours en arrière qu’aime utiliser Guillaume. Il y a la fougue de Florence et la précision de Guillaume. C’est l’fun de faire un projet aussi singulier. C’était pour moi !

De quelle façon as-tu dirigé Florence pour qu’elle ne tombe pas dans le cliché et qu’on sente aussi son évolution dans la réadaptation de son personnage ?

Florence n’avait pas beaucoup de textes à travailler, mais elle s’est longuement pratiquée à être dans un état de coma, les yeux dans le vide. Elle devait être capable de rester 20 secondes sans cligner des yeux pour les prises. Comme on tourne dans le désordre, on avait un système de couleurs qui correspondaient aux numéros d’épisodes et à son état. La série se déroule sur six mois. On a accepté aussi que la réadaptation n’est pas une ligne droite et qu’il puisse y avoir des moments de régression. Ce que Florence a peut-être trouvé plus difficile, c’est d’avoir souvent la lentille « macro » sur elle afin d’en être le plus proche possible pour saisir toute sa sensibilité.

Jouer sur deux époques a dû être un défi aussi. Ne serait-ce que pour le casting.

Ç’a été très facile pour Cynthia. Charlie (Lemay-Thivierge) et Joanie (Guérin) sont pareilles. Elles bougent pareil, elles parlent pareil. Pour la jeune Audrey, ç’a été plus difficile. On a fait deux séances d’auditions où on a vu plusieurs dizaines de jeunes filles rousses. La directrice de casting, Nathalie Boutrie, m’a suggéré de revoir Ellicyane Paradis. Comme elle avait 19 ans et étudiait en deuxième année de théâtre à Saint-Hyacinthe, elle a dû avoir une permission spéciale pour pouvoir tourner. Florence et elle n’ont évidemment aucune scène ensemble, mais on a fait une répétition pour qu’elles connectent. La scène où Ellicyane se rase les cheveux a été très émotive et a complètement changé son énergie.

C’est délicat de s’amuser avec des événements tristes. Comment trouver ce juste ton ?

C’est un art de mêler les tons. On le faisait dans M’entends-tu ? On a appelé ça de la « dramédie ». Vivre un moment drôle avec un personnage qui pleure. D’ailleurs, en tournage, j’essaie d’avoir des variantes dans les prises. C’est comme dans la vie. On peut vivre une scène de rupture avec du drôle, du malaisant, du bizarre.

Il y a aussi un côté poétique avec ce grand personnage qui apparaît dans les pensées d’Audrey. C’était audacieux.

On a ajouté un élément de fantastique avec le personnage de l’oiseau. À mi-chemin pendant l’écriture, Florence a exprimé son désir de créer un personnage qui ne serait pas humain. Elle a dit : « Je l’appellerai la chose. » On a eu beaucoup de marge de manœuvre, même si ce n’était pas évident au début. Avec le concepteur de costume James Lavoie, qui a notamment travaillé pour le Cirque du Soleil, on en est venus avec ce personnage de 9 pi sur des échasses, avec un long veston, qui rappelle le pingouin ou le masque au long bec des médecins pendant la peste. C’est devenu le cerbère de l’entre-monde. C’est l’fun d’avoir un monstre dans une série québécoise !

