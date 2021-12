Ben Chiarot pourrait faire la différence

Doit-on s’étonner que le nom du défenseur Ben Chiarot occupe la première place parmi les joueurs qui seront les plus convoités d’ici le troisième lundi du mois de mars, lorsque prendra fin la période des transactions ?

Après tout, son équipe patauge dans les bas-fonds du classement général.

Sa fiche n’a rien pour retenir l’attention : six points et un différentiel de -9. Mais il a marqué cinq buts, c’est tout de même intrigant.

Reste à déterminer s’il peut exercer un impact au sein d’une formation avec de grandes ambitions. Avec le Canadien, le printemps dernier, il a rempli son rôle à la perfection, occupant une place stratégique au sein d’un quatuor ayant conduit le CH jusqu’à la finale de la Coupe Stanley.

Et qu’on le veuille ou non, malgré les déboires actuels de son équipe, Chiarot parvient à se démarquer par sa détermination et son sens du devoir, et aussi par les nombreuses minutes qu’il passe sur la patinoire.

Si l’Ontarien de 30 ans sera le joueur le plus convoité, c’est tout simplement parce que les décideurs croyant avoir réuni les conditions gagnantes sont nombreux.

Par conséquent, dans cette compétition féroce, l’arrivée d’un défenseur expérimenté, un gaucher, capable de relancer l’attaque, possédant les atouts pour s’infiltrer dans le top 4 d’une brigade défensive, peut vraiment changer la donne.

Quels sont les clubs qui se proposent d’arrêter devant la vitrine du Canadien et de solliciter une discussion avec Jeff Gorton ?

Panthers de la Floride

Ils marquent des buts, ils sont coriaces, ils ne détestent pas le jeu robuste. Par contre, quand on accorde trois filets par match, il y a de quoi s’inquiéter. Aaron Ekblad, le défenseur étoile de Sunrise, a besoin d’aide ; or Chiarot a des ressources pour donner encore plus de lustre à cette brigade défensive.

Lightning de Tampa Bay

Au cours des dernières années, Julien BriseBois a toujours ajouté quelques éléments à la ligne bleue. Victor Hedman est dans une classe à part et Ryan McDonagh remplit bien son rôle. Le Lightning a des problèmes avec la masse salariale, mais si l’on juge que Chiarot pourrait améliorer les chances de remporter une troisième coupe Stanley de suite, le directeur général est un maître dans l’art de composer avec le plafond salarial.

Maple Leafs de Toronto

Il s’agit d’une équipe énigmatique. Durant le calendrier régulier, elle est impressionnante. En séries éliminatoires, elle perd ses moyens. Sa brigade défensive peut-elle modifier la donne ? Morgan Rielly connaît une excellente saison. Sauf que Jake Muzzin et T.J. Brodie ont ralenti. Pas de doute que Chiarot donnerait plus de mordant à cette unité.

Capitals de Washington

Une autre formation qui accorde beaucoup d’importance à l’acquisition d’un arrière avant la date limite. Plus que jamais, les Capitals ont besoin de renfort à cette position. Dmitri Orlov est une valeur sûre sur le flanc gauche, mais ça s’arrête là. Chariot n’aurait aucune difficulté à travailler notamment aux côtés de John Carlson.

Rangers de New York

C’est bien connu qu’on aimerait ajouter un défenseur pour appuyer le travail de Jacob Trouba et d’Adam Fox. Les Rangers convoitent un défenseur capable de relancer l’attaque, mais aussi un joueur avec de grandes responsabilités dans le territoire défensif. Ils ont l’œil ouvert ; Chiarot doit sûrement apparaître sur la liste des candidats.

Hurricanes de la Caroline

Pour le moment, le défenseur convoité à Raleigh est John Klingberg, des Stars de Dallas.

Wild du Minnesota

Une formation étonnante qui met l’accent sur la brigade défensive. Plusieurs changements ont été effectués pendant l’entre-saison, dont le départ de Ryan Suter. Le directeur général, Bill Guerin, devant les performances impressionnantes de son équipe, pourrait bien prendre quelques instants pour étudier le dossier Chiarot.

Oilers d’Edmonton

Dans un premier temps, la situation de leurs gardiens est préoccupante, mais la brigade défensive peut-elle tenir le coup pendant les séries ? Ça n’a pas été le cas au cours des deux dernières saisons.

Flames de Calgary

Ils possèdent présentement la meilleure défensive de la ligue.

Golden Knights de Vegas

Ils n’ont pas d’espace sur la masse salariale, considérant que Jack Eichel va se joindre à la formation dans les prochaines semaines.

Jets de Winnipeg

Chiarot a déjà joué au Manitoba. Paul Maurice en avait fait un défenseur auxiliaire, c’est-à-dire que le top 4 chez les Jets à ce moment-là était composé de Josh Morrissey, de Tyler Myers, de Dustin Byfuglien et de Trouba. La situation a bien changé : pour compétitionner avec les meilleures équipes de l’ouest, ils devront améliorer leur unité défensive.

Avalanche du Colorado

L’an dernier, ce club a perdu parce que la défensive a été incapable de résister à l’échec avant des Golden Knights. Cette unité est la même. Cale Makar est un joueur d’exception. Samuel Girard est un élément important, mais Denver aura besoin d’un arrière capable de répliquer aux mises en échec, de relancer l’attaque, bref un joueur pouvant répliquer aux attaques répétées de l’adversaire.

D’autres équipes qui lutteront pour une place en séries pourraient s’ajouter à cette liste. Cependant, Chiarot sera un joueur de location, puisqu’il pourra se prévaloir de son statut de joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne. Sur le plan financier, il représentera une aubaine. Mais le prix à payer sera plus élevé que prévu. Après tout, Gorton se montrera exigeant dans un marché de vendeurs, où il risque de faire des affaires d’or.

Un choix de premier tour sera un point de départ dans les discussions.