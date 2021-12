HAECK (née Gravel), Raymonde



Le 25 novembre 2021, à l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, est décédée à l'âge de 84 ans, Mme Raymonde Gravel, épouse de feu M. Willy Haeck.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Michel Bourgeois), Ronald (Sylvie Poissant) et Gina (Richard Cormier); ses petits-enfants: Éric Bourgeois, Martin Bourgeois (Élisa), Julie Haeck (Stefan), Mathieu Haeck (Amélie), Samuel Cormier, Vincent Cormier, Maxime Poissant (Carolane) et Alex Poissant (Tania); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Nelly, Olivier et feu Logan Bourgeois; William, Charles et Mahée Haeck; Livia et Rose Panchev; ainsi que Kimberly Poissant.Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Maria-Rosa Martino (feu Nestor) et ses frères: feu Robert (Janine), feu Marcel, Denis (Nancy), Richard (Joan), ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et de nombreux amis.La famille tient à remercier le Manoir St-Rémi pour tous les bons soins et les délicates attentions du personnel, ainsi que l'Hôpital Anna-Laberge pour l'accompagnement en fin de vie.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Rémi le samedi 18 décembre 2021 dès 13h30, suivi des funérailles à 15h, dans le respect des directives de la Santé publique.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Fondation des gouverneurs de l'espoir./financement/faites-un-don/