FAUBERT, Diane



À Delson, le 4 décembre 2021, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Diane Faubert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marco (Annie) et Jean-Claude, ses petits-enfants Maxime, Mia et Claudya, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 décembre de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des Étoiles serait apprécié en la mémoire de Diane Faubert.