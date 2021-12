FERLAND, Thérèse Gagné



À Montréal, au CHSLD Jean-Hubert-Biermans, le 1er décembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Thérèse Gagné, épouse de feu Jean-Marie Ferland.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand, Diane, Louise (Florian Chartrand), Bernard (Lorraine Desalliers), Jacinthe (Vana Hing), Sylvain (Johanne Lauzon), Luc (Aline Côté); ses douze petits-enfants et ses neuf arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle a rejoint son époux Jean-Marie et son fils Richard (Suzanne Bousquet).La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 18 décembre dès 9h30. Les funérailles seront célébrées à l'église de La Purification au 445, rue Notre-Dame à Repentigny à 13h30, suivies de l'inhumation au cimetière Repos Saint-François d'Assise.