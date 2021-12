Carey Price doit partir

Le temps est venu pour Carey Price de quitter Montréal. Tant pour son bien que pour celui de l’organisation du Canadien.

Je disais déjà il y a trois ans que le CH devait échanger Price et Shea Weber. À l’époque, tout le monde trouvait que c’était insensé. Mais aujourd’hui, plusieurs bonnes équipes ont des problèmes devant le filet. On peut penser à l’Avalanche du Colorado et aux Oilers d’Edmonton.

Et malgré les blessures, malgré son âge, la valeur de Price est encore bonne.

Pauvre Dominique Ducharme

Le Canadien est en déroute. Il n’y a pas de solution à court terme, la liste des blessés s’allonge. Les joueurs ne s’empressent pas de revenir au jeu.

Dans une équipe qui va bien, les blessés se dépêchent de reprendre l’action. Par peur de perdre leur poste, notamment.

On est loin de cela à Montréal. Dominique Ducharme est pris en otage. Il ne veut pas déblatérer contre ses joueurs, se plaindre de ce qu’il a sous la main. Il m’impressionne dans les circonstances. On sait que c’est un bon entraîneur. Mais les défaites qui s’accumulent ne sont pas bonnes pour sa fiche personnelle.

J’espère que Jeff Gorton et son éventuel directeur général ne prendront pas le temps de s’asseoir avec chaque joueur du Canadien pour savoir s’ils sont prêts à embarquer dans le processus qui sera établi, que ce soit une reconstruction ou autre chose. On leur a presque tous donné des contrats extraordinaires.

Je crois que la direction devra elle-même prendre ses décisions concernant les joueurs en poste. Mais si elle doit s’asseoir avec un seul d’entre eux, c’est Carey Price.

Price aiderait le club qui l’a repêché en acceptant de lever sa clause de non-mouvement. Une équipe qui a été bonne avec lui, qui lui a accordé un contrat de 84 millions $ pour huit ans. Elle lui a donné ce qu’il y avait de plus onéreux.

Veut-il gagner la coupe ?

Le moment est venu d’assister au retour du balancier. De toute façon, ce ne serait pas une surprise : durant l’été, Price a accepté de ne pas être protégé lors du repêchage d’expansion et de prendre le risque d’être sélectionné par le Kraken de Seattle.

Si Price veut absolument gagner la coupe Stanley, comme il le dit, c’est le temps de le démontrer. Il aura bientôt une décision à prendre. Le CH risque de lui offrir la possibilité de poursuivre sa carrière ailleurs et peut-être de devenir champion. Comme les Bruins de Boston l’avaient fait à l’époque avec Raymond Bourque.

Price ne peut pas refuser de quitter le Canadien. Car s’il dit non, cela voudra dire qu’il préfère rester à Montréal, une équipe qui ne gagne pas, plutôt que de remporter la coupe.

Pas trop gourmand

Le Canadien ne se montrera pas nécessairement gourmand. Encore une fois, à l’instar des Bruins quand ils ont échangé leur grand défenseur à l’Avalanche. L’organisation devra évidemment retenir une partie du salaire de Price. Ce sera peut-être la moitié, peut-être les trois quarts, selon l’offre qui lui sera soumise.

J’espère seulement que si ce scénario s’avère, Montréal obtiendra le maximum possible pour son gardien vedette. Gorton, le vrai patron en place, devra mettre des équipes en compétition, contrairement à ce qui a été fait il y a 25 ans avec Patrick Roy.

Je pense que les amateurs sont prêts. Maintenant, c’est entre les mains de Carey Price.

Les échos de Bergie

REPOSEZ-VOUS, « LES BOYS » !

L’embauche de Bruce Boudreau comme entraîneur-chef des Canucks de Vancouver ouvrira-t-elle la porte à Alain Vigneault et Michel Therrien, d’autres « vieux de la vieille » qui ont perdu leur poste cette semaine avec les Flyers de Philadelphie ?

Pendant un moment, la mode dans la LNH était à l’embauche de jeunes entraîneurs. Mais maintenant, ça semble au tour des vétérans. Les Stars de Dallas l’ont fait il y a deux ans avec Rick Bowness. Gerard Gallant a obtenu un emploi avec les Rangers de New York.

Tout est possible. Les équipes s’inspirent des exemples de succès dans la LNH. Pour l’instant, Boudreau donne raison aux Canucks. Il a remporté ses deux premiers matchs à la barre de l’équipe. Il reste à voir si ça va continuer.

Mais je pense que Vigneault et Therrien vont d’abord prendre le temps de digérer leur congédiement. Ce sont deux entraîneurs de carrière, ils sont déjà passés par là. Ça fait longtemps qu’ils sont dans cette business-là. Une business dans laquelle tout dépend souvent de qui tu connais, et eux, ils connaissent beaucoup de monde.

Moi, je leur dirais : « Les boys, vous avez de bons contrats, reposez-vous pendant un petit bout ! »

UNE CARRIÈRE INCROYABLE

Marc-André Fleury a remporté à Montréal jeudi sa 500e victoire dans la LNH. Le gardien québécois connaît une carrière extraordinaire.

Plusieurs pensent que si le Canadien échange Carey Price, Fleury pourrait venir terminer sa carrière à Montréal. Jean-Charles Lajoie en fait d’ailleurs la promotion à son émission.

Ce serait une idée extraordinaire ! Surtout que Fleury est joueur autonome à la fin de la saison.