DUBÉ, Marcel



De Sainte-Catherine, le 7 décembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Marcel Dubé, époux de Mme Solange Couture.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claude, Chantal (Luc Fortin) et Caroline-Ann (Sylvain Boudrias), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.Il a été confié au salon funéraire :La famille désire remercier le CHSLD de St-Rémi pour les bons soins et services prodigués.