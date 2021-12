Club Med Québec Charlevoix: un tout-inclus entre le fleuve et la montagne

Dix ans qu’on en parle et que certains l’attendent avec impatience. À Petite-Rivière-Saint-François, le Club Med Québec Charlevoix a officiellement ouvert ses portes et accueille ses premiers clients depuis le 3 décembre.

Alors que des voix s’étaient élevées pour critiquer les premiers aperçus, le complexe hôtelier, situé au pied du Massif de Charlevoix, s’intègre au final relativement bien au territoire. Le mandat de la firme d'architecture et de design québécoise LEMAYMICHAUD était mettre en valeur le Québec, notamment à travers la décoration intérieure. Le rendu est élégant et raffiné: un amalgame de couleurs, de textures et de formes s’inspirant des quatre saisons, avec des éléments réinterprétés de l’architecture traditionnelle.

Mais ce qui frappe le plus, c’est la vue. Peu importe où vous êtes dans l’hôtel, votre regard se portera constamment vers l’extérieur pour admirer le majestueux fleuve Saint-Laurent. À s’y noyer de plaisir!

Antoine Stab / Agence QMI

Un tout-inclus de ski

L’activité phare du Club Med Québec Charlevoix c’est bien évidemment le ski (ou la planche à neige). Les clients pourront ainsi profiter des 52 pistes du Massif de Charlevoix, qui peut se targuer d’offrir le plus grand dénivelé à l'est des Rocheuses. Comme dans tout bon « ski-in/ski-out », ils pourront chausser les skis directement à l’hôtel et s’en aller dévaler les pentes, tout en profitant, une nouvelle fois, de la vue sur le fleuve.

Antoine Stab / Agence QMI

Les billets pour l’accès aux remontées mécaniques ainsi que des cours et ateliers pour petits et grands (à partir de 4 ans) sont offerts dans le cadre du forfait tout-inclus, mais pas la location de l’équipement.

Les non-skieurs pourront aussi profiter de la montagne en hiver à travers la randonnée guidée ou y aller plus tranquillement avec Forêt Gourmande, un organisme qui propose quotidiennement des balades thématiques pour découvrir et faire goûter les produits comestibles de la forêt habitée du Massif et de la région.

COURTOISIE / Club Med

Un Village 4 saisons

Le Club Med ne sera ouvert pas seulement l’hiver, mais quasiment toute l’année. Les activités proposées s’adaptent ainsi aux saisons. En plus des randonnées à thèmes proposées à l’année, les clients pourront remplir leur jauge de sensations fortes avec le vélo de montagne en parcourant, de la mi-juin à la mi-octobre, plus de 20 km de sentiers au Massif.

Annie Fafard / Club Med

COURTOISIE / Club Med

À cela s’ajoute un nombre conséquent d’excursions pour explorer, en groupe (8 à 14 personnes), la nature et la culture québécoise, selon les saisons : observation des baleines, visite de Québec, traîneau à chiens, expérience immersive au musée Huron-Wendat, le parc aquatique et l’hôtel de glace du Village Vacances Valcartier, etc. Ce ne sont toutefois pas des activités incluses dans le séjour. Les clients devront payer un supplément, entre 100 à 200 $ selon les excursions.

Enfin, l’hôtel dispose lui-même de nombreuses installations pour s’occuper ou se relaxer : une salle de sport pour s’entraîner; un spa avec hammam; une piscine intérieure avec jacuzzi extérieur; une école de yoga et de méditation offrant plus de 35 heures de cours par semaine; des cours de cirque. Comme dans n’importe quel Club Med dans le monde, les enfants auront aussi leur espace pour eux, avec plusieurs « clubs » selon leur âge, de 4 mois (frais additionnels pour les 4 mois à 3 ans) à 17 ans.

Antoine Stab / Agence QMI

Charlevoix dans l’assiette

Tout comme pour la décoration intérieure, le Club Med a voulu mettre aussi le Québec en avant, côté cuisine. 80 % des produits servis sont canadiens et une grande partie provient des producteurs locaux de la région. On retrouve par exemple Les Viandes Biologiques de Charlevoix, les fromages de la Famille Migneron, les produits à base de canards de la Ferme Basque ou encore le vin de tomate Omerto.

COURTOISIE / Club Med

En plus d’un bar, situé dans la grande salle de spectacle multifonction, les clients auront le choix entre trois restaurants. Le Marché est le classique buffet, mêlant cuisine locale et internationale, et comprend cinq salles à manger différentes – dont certaines permettent de manger en compagnie du Saint-Laurent! Le soir venu, l’un de ces espaces se transforme en Terroir & Co., lieu pour se retrouver en famille et partager une fondue ou une raclette servies avec des charcuteries et des fromages locaux. Enfin, le restaurant Le Chalet se veut un endroit plus exclusif avec une atmosphère plus intime, mais où les produits du terroir sont encore une fois à l’honneur.

Photo Stevens Leblanc

Antoine Stab / Agence QMI

Le Club Med Québec Charlevoix en bref

- Un établissement 4 Tridents.

- 302 chambres: Supérieure, Deluxe et 25 suites dans l’espace Collection Exclusive (5 étoiles)

- 350 employés, dont un tiers sont Québécois.

- Trois restaurants.

- Ouverts 10 mois par an.

- Prix: à partir de 250 $/nuit/personne (2 nuits minimum). Comptez en moyenne 1000 $ par jour pour une famille de quatre en hiver, 500 $ en été.

- Ce qui est inclus? l’hébergement, les repas, les boissons, les activités, l’accès au Massif et ses remontées mécaniques, les cours de ski en hiver, les animations.

- Ce qui ne l’est pas? Les excursions, les soins au spa, la location d’équipement de ski.

- Infos: clubmed.ca

Photo Stevens Leblanc

Comment le Club Med compte-t-il attirer les Québécois?

En ouvrant son premier Village au Canada, le Club Med veut attirer une clientèle internationale: des Européens, des Américains, des Brésiliens. Mais pas seulement!

«70 % de notre clientèle est canadienne», explique Francis Lacoste, chef de Village, confiant que ses compatriotes viendront également. «Les Québécois connaissent le Club Med. Ils aiment la formule. On mise aussi sur le bouche-à-oreille. On fait et on va faire parler de nous!»

Selon lui, les Québécois pourront ainsi retrouver la formule tout inclus du Club Med, mais avec une sensibilité toute québécoise: «Nous avons une image très chaleureuse à l’étranger. Je veux donner ce sentiment d’accueil, de bien-être et cette facilité d’approche qui nous caractérise dans l’hôtel».

Enfin, le Club Med Québec Charlevoix propose des séjours plus courts que l’offre classique de 7 jours, pour une clientèle locale qui voudrait seulement rester plusieurs jours ou une longue fin de semaine.