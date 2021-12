De grandes retrouvailles

« L’amour a pris son temps », comme le chante si bien Nathalie Simard dans le classique La guerre des tuques. En effet, 36 ans après avoir présenté Ciné-cadeau, rendez-vous incontournable de Télé-Québec, la chanteuse est de retour à titre d’ambassadrice du temps des Fêtes pour la chaîne.

« Ça m’a fait du bien que Télé-Québec se souvienne et me ramène dans ces beaux souvenirs [...] Ç’a fait du bien à la femme et à la petite fille », confie-t-elle.

Les grands classiques

Amoureuse de Noël – l’an dernier, elle a même passé outre l’Halloween pour installer ses lumineuses décorations d’hiver plus tôt –, Nathalie Simard a tourné cinq capsules qui célèbrent la magie du temps des Fêtes, dont deux où elle prend un plaisir évident à chanter avec le quatuor à voix QW4RTZ.

C’est ainsi qu’elle a lancé, il y a quelques jours, la programmation toute spéciale du diffuseur qui s’échelonnera jusqu’au 2 janvier. Avec elle vient un grand nombre d’émissions spéciales, de productions musicales et de films, très nombreux grâce au retour de Ciné-cadeau (les aventures d’Astérix, La guerre des tuques, Back et Bottine, etc.).

« Ce que j’aime de Télé-Québec, c’est qu’ils ont su garder tous les grands classiques de notre enfance, dit l’artiste. Ils sont fidèles à leurs animateurs, à leurs émissions, à l’importance de la jeunesse en télévision. [...] C’est si important quand on comprend la jeunesse, que tout ce qu’on écoute est déterminant pour la suite des choses dans la vie. Télé-Québec a su préserver l’aspect jeunesse et les souvenirs d’enfance qui sont précieux dans nos vies. »

Chaque année, Nathalie Simard adore regarder des films de Noël. Un de ses incontournables ? Le sapin a des boules.

« Ça me fait du bien, ça me fait décrocher. Pour moi, le temps des Fêtes, c’est ça. Ç’a toujours été ça. Quand j’étais toute petite et que je travaillais énormément, je déconnectais... »

Actrice et animatrice

Comme le souligne la chanteuse, elle est « installée à Télé-Québec » depuis deux ans maintenant.

« Ç’a commencé avec Jean-Philippe Dion qui avait produit Bleu Jeans Bleu en téléski, qui m’avait invité pour chanter Tourne la page. Télé-Québec avait réagi très favorablement... »

Invitée sur le plateau du rendez-vous de la veille de Noël de Y’a du monde à messe où elle a vécu « un gros trip », on peut maintenant aussi la voir devant les caméras de la série web La panne, car elle a accepté de jouer son propre rôle dans la deuxième saison mettant en vedette Kelly Dépeau.

Outre ses participations télé, Nathalie Simard anime actuellement les midis à Country Pop 92,9, la radio communautaire de Shawinigan.

Dès janvier, elle attendra plutôt les auditeurs pour le retour à la maison en compagnie de Stéphane Laroche.

« À la radio, je parle de plein de sujets qui m’interpellent, je suis très honnête avec les sujets que je ne maîtrise pas. Je suis payée pour m’éduquer, j’apprends plein de choses, je trouve ça passionnant, j’ai beaucoup de plaisir... »

Pour consulter la programmation spéciale du temps des Fêtes de Télé-Québec, on se rend sur le site internet www.telequebec.tv.