De l’importance de mourir dans la dignité

Depuis l’automne 2008 au Québec, notre Collectif Mourir digne et libre, fut des plus actifs. Nos objectifs : que la fin de la vie devienne de plus en plus éclairée, libre, digne, humaine ; que règne la primauté du seul intérêt de la personne en fin de vie ou rendue à la fin de sa vie ; que la personne ou son représentant légal soit et demeure au centre et au cœur des processus d’information et de décision ; que se développent les droits, les libertés et les responsabilités de la personne finissant sa vie.

Nous avons œuvré intensément pour l’arrivée, en décembre 2009, de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Consultés, nous avons apporté nos connaissances et nos visions. Nous avons présenté au moins quatre Mémoires des plus étoffés ; nous avons répondu à toutes les questions d’importance.

À partir du 5 septembre 2010, notre blogue https://www.collectifmourirdigneetlibre.org/ blog.php témoigne de tout l’énorme travail fait à travers tout le Québec, et cela pendant toute la Consultation publique québécoise de la Commission de la Santé et des Services sociaux sur la question de mourir dans la dignité. Nous avons suivi attentivement les 29 jours de consultation publique. Le Rapport Mourir dans la dignité de mars 2012 en témoigne aussi.

Nous avons déployé plein d’énergie lors des consultations sur le Projet de loi 52. En juin 2014, nous nous sommes réjouis de l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie. Le 6 février 2015, nous avons été énormément et agréablement surpris par le Jugement unanime de la Cour suprême du Canada en faveur de l’aide médicale à mourir.

En juin 2019, à l’occasion du 5e anniversaire de notre Loi, nous aurions aimé qu’elle soit mise à jour. Nous espérons profondément qu’elle le soit dans le plus bref délai. Selon nous, une mise à jour de la Loi nous paraît plus appropriée avant de parler en profondeur de l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie. Le 31 mars 2021. Il y a eu création de la Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie ; elle a été suivie d’une consultation du 14 au 24 mai 2021. Le Rapport est attendu en novembre.

Pour terminer, voici quelques-uns de nos espoirs. La mise à jour de notre Loi ; urgence il y a. Création de la Politique québécoise sur les soins de fin de vie. Les Maisons de soins palliatifs deviennent des Maisons de soins de fin de vie. 1er Colloque québécois sur les soins de fin de vie. Association québécoise sur les soins de fin de vie. Enfin, voici notre plus grande croyance : la terminologie de « Soins de fin de vie » est rassembleuse et inclusive.

Admiration et gratitude infinies à tous les professionnels compétents et engagés qui ont collaboré avec nous durant ces treize merveilleuses années de création pour une fin de vie plus éclairée, plus libre, plus digne, plus humaine. Avec eux, notre engagement intense et tenace a porté ses fruits, en abondance, et pour du meilleur.

Ghislain Leblond et Yvon Bureau, coprésidents du CollectIf

La vieille formule consacrée « Félicitations pour votre beau travail » s’applique parfaitement à tout ce que votre organisation a accompli au fil des ans. Même s’il est toujours triste de faire disparaître un organisme auquel on s’est consacré corps et âme comme c’est votre cas, vous devez le faire avec le sentiment du devoir accompli, et je trouvais important de le souligner dans ma chronique.

Bravo pour les fabuleux résultats obtenus dans un minimum de remous et malgré la sensibilité du sujet. Ça prend des citoyens engagés et volontaires pour s’aventurer sur des chemins aussi glissants et garder le cap quoiqu’il arrive ! Le Québec aura toujours besoin de gens comme vous !