De tout pour tous

Remis à l’an prochain

On se souviendra, il y a deux ans, de l’annulation de nombreuses expositions, dont celles liées au monde de la chasse, de la pêche et du nautisme. L’an dernier, au pire du confinement, nous n’aurions même pas pu nous rassembler dans une enceinte vouée à la tenue de ce genre d’événement. Nous avons alors eu droit à une multitude d’expositions virtuelles. Pour 2022, tout le monde voyait un peu de lumière au bout du tunnel après la reprise progressive de la vie normale. Tous les promoteurs avaient prévu les dates des divers salons. Le 18 novembre dernier, aux États-Unis, le National Marine Manufacturers Association (NMMA) annonçait l’annulation et la reprogrammation en 2023 de cinq salons nautiques majeurs, soit ceux d’Atlanta, de Baltimore, de Chicago, de Nashville et de St. Louis. Les nombreuses ruptures de stock, les consignes sanitaires de toutes sortes et le manque de salles réservées pour la vaccination ont également eu des effets négatifs de ce côté-ci de la frontière. On apprenait tout dernièrement que le Ottawa Boat Show, le Salon national de la Pourvoirie de Laval, à la Place Sports Experts de Laval, et le Salon Plein Air, Chasse et Pêche de Montréal, au Palais des Congrès, n’auront pas lieu cette année et qu’ils seront présentés à nouveau en 2023. Retenez toutefois que plusieurs autres salons majeurs sont censés se dérouler au cours des prochains mois dans la Belle Province. C’est à suivre...

Bonne retraite

Un des plus grands gentlemen du monde de la pêche, Mark Stiffel, est à l’emploi de Brecks International inc., à Sherbrooke, depuis décembre 1987. Ce passionné a été un mentor et un confident pour une grande partie de l’industrie. C’est entre autres grâce à lui que les Québécois ont pu connaître et se servir d’offres telles les Mooselook, Dartee, Winnie, Jake, Geneva, Lake Clear Wabbler, Nipigon, Whitefish, etc. Après avoir œuvré pendant près de 34 ans dans ce métier, cet avide pêcheur prendra sa retraite dans quelques jours. Il pourra enfin passer du temps à taquiner les salmonidés et les dorés qui le font rêver depuis si longtemps.

Belle reconnaissance

La rivière Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-la-Pérade est déjà gelée sur 100 % de sa superficie avec une moyenne de 7 po d’épaisseur. Les gens pourront aller taquiner les petits poissons des chenaux dès le 26 décembre prochain. Le porte-parole de l’Association des pourvoyeurs, Steve Massicotte, était fier de nous annoncer que, selon l’organisme FishingBooker qui sélectionne les meilleurs sites de pêche blanche au Canada, Sainte-Anne-de-la-Pérade est la meilleure destination de pêche sur glace au pays pour 2022. Pour en savoir plus, visitez le site lespetitspoissons.ca ou composez le 418 325-2475.

Trophées des lecteurs

Dans le cadre de la fête de Noël, faites-moi parvenir vos plus belles photographies de chasse ou de pêche avec vos trophées ou des prises qui vous rendent particulièrement heureux, par courriel, à patrick.campeau@quebecormedia.com. Chacune doit évidemment être de bon goût et de bonne résolution. Accompagnez le tout d’une brève description indiquant votre nom, la région où vous résidez, des détails sur le poisson ou le gibier, le site où il a été capturé, la date, la technique utilisée et quelques anecdotes savoureuses. Les plus belles photos seront publiées le vendredi 24 décembre. Ne tardez pas à me faire parvenir vos clichés !