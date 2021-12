Débat sur le retour du baseball: «j’ai eu honte!»

La dernière semaine de travaux à l’Assemblée nationale a donné lieu à des débats sur l’opportunité d’une participation gouvernementale au retour du baseball. J’ai eu honte. Un groupe d’investisseurs qui voudrait investir des centaines de millions de leur poche a été traité avec un mépris gênant.

Réglons une chose : je ne connais aucun de ces investisseurs. Au mieux, j’en ai croisé un ou deux dans ma vie. Je me fous de leur fortune, sauf s’ils veulent investir dans l’enrichissement et le rayonnement de Montréal et du Québec. Alors je me réjouis.

Je leur ferai un reproche : ils n’ont pas péché par excès de transparence. Je sais bien qu’en affaires, il n’est pas possible de tout dévoiler sur la place publique. Cependant, en 2021, si vous portez un dossier qui interpellera éventuellement les autorités publiques, vous avez avantage à garder la population dans le coup autant que possible.

Quelle attitude !

Malgré cela, comment comprendre cette attitude des libéraux, des péquistes et de Québec solidaire ? Des gens d’affaires québécois veulent investir entre 500 et 700 millions à Montréal. Ceux-ci entendent quoi à l’Assemblée nationale ? Ils sont des parias. Des rejets de la société. On leur prête de sombres intentions. Leur projet ne tient pas la route.

Un cirque de socialistes de salon à l’Assemblée ! Bronfman et son groupe doivent se demander s’ils seraient mieux accueillis en Corée du Nord !

Les amis, il en traîne combien, sur les trottoirs de vos comtés, des gens intéressés à investir de tels montants ?

Qu’on me comprenne, je ne veux pas non plus voir nos élus à genoux devant des investisseurs. Notre gouvernement est gardien de notre argent et tout investissement dans un grand projet économique doit minimalement respecter trois critères :

Les investisseurs privés prennent le plus gros du risque. Le gouvernement va rentabiliser sa mise. Le gouvernement récupère ses billes en cas de vente ou de déménagement.

Cette semaine, l’opposition n’a pas fait pression sur le gouvernement autour de ces principes. L’opposition a exigé du gouvernement qu’il n’étudie même pas ce projet. Elle a demandé au gouvernement de s’engager à dire NON sans les chiffres. Au nom du fait qu’eux savent que c’est un mauvais projet avec de mauvais investisseurs.

Le rôle de l’opposition

Durant mes années à l’Assemblée nationale, j’ai vu maintes fois l’opposition réagir à des projets économiques. En disant quoi ?

Nous sommes heureux de voir que des investisseurs déposent un projet. Nous allons l’analyser en temps et lieu. Nous jouerons notre rôle d’opposition pour nous assurer que tout apport de fonds publics sera fait dans l’intérêt supérieur de la population.

Ensuite, si le projet est mauvais, si les sommes demandées sont exagérées, il sera logique de s’opposer.

Je rappellerai en terminant une chose aux démagogues. Dans le domaine informatique, de la foresterie ou du sport professionnel, une société a besoin d’entreprises fortes qui créent la richesse. Pour payer pour les écoles et les CHSLD.