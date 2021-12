Découverte d’une planète dix fois plus grande que Jupiter

Des astronomes européens ont découvert une planète dix fois plus grosse que Jupiter, qui circule en orbite d’une étoile trois fois plus grosse que le soleil.

La découverte a été dévoilée dans le magazine Nature la semaine dernière. L’équipe a repéré cette exoplanète grâce à un télescope de l’Observatoire européen austral au Chili. L’astre se situerait dans la constellation du Centaure à 318 années-lumière de la Terre et serait en orbite autour de «b Centauri», une paire d’étoiles faisant à elles deux 10 fois la masse du soleil. Son orbite est environ 100 fois plus large que l’orbite de Jupiter autour de notre soleil et environ 560 fois plus large que celle de la Terre.

«Trouver une planète autour de b Centauri était très excitant, car cela change complètement l’image des étoiles massives en tant qu’hôtes de la planète», a souligné l’astronome suédois Markus Janson, l’un des auteurs de l’étude, en entrevue pour la revue Nature.

«La planète de b Centauri est un monde extraterrestre dans un environnement complètement différent de ce que nous vivons ici sur Terre et dans notre système solaire», a déclaré le co-auteur Gayathri Viswanath, doctorant à l’Université de Stockholm.

Auparavant, aucune planète n’avait jamais été observée en orbite autour d’une étoile dont la masse est plus de trois fois celle du soleil.

Certains astronomes pensaient que les planètes ne pouvaient pas exister autour d’étoiles aussi massives et aussi chaudes.