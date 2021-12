Des astuces pour se simplifier la vie

Vous n’en pouvez plus des tâches qui s’accumulent, de penser à tout pour chacun des membres de la famille, tout le temps, et d’avoir l’impression de pelleter en pleine tempête de neige ? La journaliste, auteure et coach de vie française Sioux Berger, mère de trois enfants, connaît le topo par cœur. Et elle a retroussé ses manches pour trouver des méthodes efficaces pour s’en sortir.

Dans son livre Alléger votre charge mentale, Sioux Berger propose de nouvelles routines, à intégrer en quatre semaines, pour respirer un peu. Plus question de subir le quotidien, il faut être proactif pour se sortir du tourbillon et inviter toute la maisonnée à prendre sa part de responsabilité. Elle invite tout le monde à faire de la place pour ce qui compte vraiment, dans la vie.

Photo courtoisie Allégez votre charge mentale

Sioux Berger

Éditions Marabout

128 pages

La charge mentale, ça vous dit quelque chose, n’est-ce pas ? Sioux Berger connaît ça. Elle travaille pour la maison d’édition Hachette, écrit des livres, anime des formations sur le bien-être. Elle est aussi une maman qui a dû récemment s’ajuster à une réalité imprévue : son cadet a attrapé la Covid-19 longue.

Elle observe que les travailleurs de plusieurs secteurs d’activité roulent à fond et que le sentiment de charge est important. « En France, il y a une accélération des cas de Covid-19. Il y a des classes qui ferment pour éviter les contaminations et les parents se trouvent à gérer une charge de travail importante avec les enfants à la maison, à moitié en visioconférence. »

La Covid-19 longue

Un de ses enfants a attrapé la Covid-19 longue. « Il a 12 ans. Il n’est plus à l’école. Ça s’améliore petit à petit, mais il a fallu qu’on s’organise en fonction de ça. Il y a de plus en plus de familles qui sont touchées et sur Facebook, il y a des groupes de parole qui se sont ouverts sur cette charge. Il y a carrément des mamans qui ont été obligées d’arrêter de travailler pour gérer cette situation qui peut durer jusqu’à six mois. »

« Entre les classes qui ferment, les enfants qui sont malades, les enfants qui sont en Covid longue, les adultes qui sont en Covid longue, la charge mentale s’accentue. »

Gagner du temps

Sioux Berger a trouvé des astuces pour gagner du temps. Côté cuisine, par exemple, elle prépare des bases (pâtes, riz, pommes de terre), range tout dans des plats en verre, de façon à les apprêter rapidement à l’heure des repas (sauce tomate, morceaux de poulet).

Le dimanche et le mercredi, elle découpe des crudités. « Je fais, comme à l’hôtel, une sorte de buffet où chacun va prendre ses crudités, ses morceaux de jambon, et je prévois une seule viande à chauffer pour aller avec les légumes. » Son frigo est rempli de plats en verre et toute la famille s’organise très bien avec ce système.

Elle répartit au maximum les tâches ménagères, avec un système de Post-it (voir l’extrait). « L’avantage de ça, c’est qu’on n’a pas à répéter sans arrêt “t’as monté ton linge ?” »

Elle a réparti les tâches en fonction des âges : le plus grand sort les poubelles et le petit vide le lave-vaisselle, par exemple. Le dernier qui a fini de manger, le soir, démarre le lave-vaisselle. Et le système des Post-it marche aussi pour le mari. « Il faut faire confiance ! »

EXTRAIT

« Je prends deux grandes feuilles et je fais autant de colonnes que d’êtres vivant dans le foyer (bon, okay, je ne compte pas le chat, il ne videra pas sa caisse tout seul...).

– Sur la première, je marque en haut “à faire”, sur la seconde, je marque en haut en gros “fait”.

– Ensuite, je prends des Post-it et dessus, j’indique une tâche précise. Celle-ci doit être accomplie dans la journée ou dans la semaine, c’est marqué dessus.

– Je colle tous les Post-it sur la page “à faire”, et je l’affiche aux côtés de la feuille “fait”.

– Le soir, tous les Post-it doivent avoir bougé. Si Nicolas a fait la vaisselle, le Post-it passera sur l’autre page. S’il ne l’a pas fait, ça se verra dans l’évier et sur le tableau d’affichage. »