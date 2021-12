Des textes inédits de Carlos Ruiz Zafón

Avec ses romans, Carlos Ruiz Zafón a envoûté des millions de lecteurs. Qu’elles aient été publiées dans des magazines espagnols ou dans des éditions spéciales, les nouvelles de ce recueil en sont un peu le complément.

Originaire de Barcelone, Carlos Ruiz Zafón a commencé à écrire des romans dès l’âge de 14 ans. En 1993, lorsqu’il a publié Le prince de la brume, premier volet du Cycle de la brume, il avait donc déjà derrière lui une certaine expérience du métier. Mais c’est avec le cycle suivant, la tétralogie du Cimetière des livres oubliés – qui a été inaugurée avec l’immense best-seller L’ombre du vent –, que Zafón est devenu célèbre de par le monde. En 2009, son nom figurait même sur la liste des romanciers les plus lus d’Europe.

Et puis, il est mort, l’an dernier à Los Angeles, alors qu’il n’avait que 55 ans.

Cela dit, il souhaitait que toutes les nouvelles qu’il avait écrites au fil du temps soient un jour réunies en un seul volume. Ce qui est maintenant chose faite avec La ville de vapeur.

La ville de tous les possibles

Inédits en français, les 11 textes de ce recueil posthume feront le bonheur de celles et ceux qui ont tout lu Zafón. Parce qu’ils en apprendront plus sur certains personnages – comme David Martín, Andreas Corelli ou Antoni de Sempere, alias le « faiseur de livres » – et parce qu’ils auront encore une fois la chance de savourer sa prose imagée et poétique. Pour les autres, ce sera une excellente façon de découvrir un univers fascinant fait de mystères, de fantastique et de destinées hors-norme.

Avec des histoires parfois tristes (Sans nom, Une demoiselle de Barcelone), parfois surprenantes (Rose de feu, Le prince du Parnasse), Zafón nous entraîne ainsi une dernière fois dans les rues de sa Barcelone à lui.

Quatre IDÉES CADEAUX POUR LES FÊTES

Tout sur Dune

Photo courtoisie

Pour les grands fans de Dune, il ne saurait y avoir meilleur cadeau, car on imagine mal ouvrage plus complet. Description de l’univers de Frank Herbert, analyse des principaux personnages de la saga, réflexions sur la géopolitique, la spiritualité ou l’écologie dans l’ensemble de l’œuvre, tour d’horizon des différentes adaptations de Dune, entretiens expliquant les démarches de l’auteur... Bref, tout sur Dune.

50 gâteaux de grands pâtissiers qu’il faut avoir goûtés une fois dans sa vie

Photo courtoisie

L’avantage, avec un titre aussi long, c’est qu’on sait exactement à quoi s’attendre : grâce à ce livre, les gourmands pourront préparer et déguster les meilleurs desserts des grands pâtissiers français. Il y aura ainsi au menu mille-feuille praliné, fraisier, éclair caramel beurre salé, moka au chocolat et café, gâteau de crêpes soufflées, Paris-Brest et tarte Delphine. Des heures et des heures de petits bonheurs en perspective, quoi !

Lucky cat sushi

Photo courtoisie

Ce coffret mignon comme tout comprend cinq paires de baguettes en résine, cinq repose-baguettes colorés en forme de chat, une natte en bambou et un petit livre de recettes. Avec tout ça, on sera parfaitement équipé pour manger japonais. Car il sera ensuite très facile de réaliser à la maison sushis aux crevettes, makis au concombre et fromage frais ou sashimis de saumon.

Green urbex

Photo courtoisie

Fasciné par les lieux abandonnés, le photographe Romain Veillon a trimballé ses objectifs d’un bout à l’autre du globe pour en rapporter des photos saisissantes qu’il a ici réparties en trois parties : quand les lieux ont été désertés depuis quelques années seulement, quand le pourrissement est bien installé et quand la nature a repris ses droits, faisant peu à peu disparaître les constructions. Un recueil de photographies à la fois beau et très particulier.

Frissons garantis

Minuit, dernière limite

Photo courtoisie

S’il y a une chose qu’on peut dire de l’écrivain britannique Lee Child, c’est qu’il n’en est plus à ses premières armes. Ce qui vaut aussi pour Jack Reacher, son héros fétiche. Toujours avec une brosse à dents pour seul bagage, cet ex-major de la police militaire américaine continue d’aller là où son instinct lui dicte d’aller. Et cette fois, ce sera une petite ville du Midwest où, dans la vitrine d’un prêteur sur gages, il verra une bague ayant appartenu à un ancien de l’académie militaire de West Point. Vu la taille du bijou, « ancienne » serait plus exact. Dès lors, l’unique objectif de Reacher sera de retrouver cette « ancienne » pour lui rendre son bien.

Découvrir à tout prix

Ne sachant à peu près rien de cette femme, Reacher voudra d’abord comprendre ce qui a bien pu la pousser à vouloir se débarrasser d’une bague acquise au prix de quatre ans d’efforts surhumains. La réponse n’étant pas gravée à l’intérieur, il devra se lancer dans une longue et minutieuse enquête qui le conduira jusqu’aux vastes étendues du Wyoming. Un coin de pays où il est, hélas, aussi facile de se cacher... que de faire disparaître des corps.

Très noir, cet opus nous confronte au pire cauchemar des soldats.