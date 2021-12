DANDURAND, Louise



À son domicile de Laval, le jeudi 8 décembre, à l'âge de 75 ans, est décédée Louise Dandurand, épouse de Robert Dandurand.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants France, Caroline et Daniel ainsi que leurs conjoints, ses petits-enfants bien-aimés Alexandre, Audrey, Julien, Zoé, Rosalie, Étienne, Mathis et Hadrien, son frère Robert ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille se réunira dans l'intimité, pour rendre un dernier hommage à Louise, le jeudi 16 décembre 2021.En guise de sympathie, un don à la Société Alzheimer de Laval serait apprécié.