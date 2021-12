FOISY, Gilles



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de M. Gilles Foisy survenu le 23 novembre 2021, époux de Mme Marie-Thérèse Warnant.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Anne-Marie (Sandro), Pascale (Michel) et Jean-François (Elyse), ses quatre petits-enfants, Émile, Antoine, Juliette et Xavier, sa soeur Suzanne, ses frères Michel, Robert, Yvan et Jean-Louis, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le dimanche 19 décembre 2021 de midi à 15h à933 BOULEVARD PÉRIGNYCHAMBLY, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 15h au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de recherches cardiaques de Montréal (Au nom de Gilles Foisy)./fondationircm/DIMGF/