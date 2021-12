RIVEST, Roland



De Saint-Sulpice, le 8 décembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland Rivest, époux de madame Micheline Paul.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle, Martin (Caroline), ses petits-enfants: Jimmy, Alexandre, Sara et Audrey, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 décembre 2021 de 10h à 12h en l'église de Saint-Sulpice,1095 rue Notre-Dame, Saint-Sulpice. Les funérailles suivront à 12h.