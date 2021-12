En 2022, Marie-Victorin sera le grand test pour PSPP

En dressant le bilan de sa session parlementaire, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, a signalé que sa formation avait hâte d’entrer dans la nouvelle année avec un élan.

«On est heureux de faire ce bilan-là et d'entrer dans 2022 avec un élan, un élan parce que le Parti québécois démontre qu'on rassemble des candidatures de qualité et que, donc, on va bâtir une équipe très solide pour les élections de 2022.»

Le Parti Québécois n’a pas révolutionné la politique québécoise cet automne, mais il termine l’année quand même sur une bonne note.

Le recrutement

La stratégie de M. St-Pierre-Plamondon pour la prochaine campagne est simple : recruter des candidats de qualité, des vedettes.

Il a fait une bonne prise dans Marie-Victorin avec Pierre Nantel. En Gaspésie, l’arrivée d’Alexis Deschênes va donner un second souffle dans cette région où le PQ performe habituellement bien.

Cependant, les stratèges péquistes devront également travailler sur l’image du chef, car seulement 3% des Québécois pensent que M. St-Pierre-Plamondon est la meilleure personne pour occuper le poste de premier ministre.

Ce chiffre anémique signifie que beaucoup de supporters péquistes ne pensent pas que leur chef a les compétences nécessaires pour être le meilleur premier ministre parmi les chefs de parti au Québec.

C’est beau d’avoir des vedettes qui se présentent un peu partout, mais c’est le chef qui sera aux débats des chefs et on sait que les électeurs votent principalement pour le chef.

Élection partielle

Le grand test pour le chef péquiste est l’élection partielle dans Marie-Victorin, qui va avoir lieu dans les premiers mois de l’année 2022.

Si le PQ perd cette circonscription naturellement acquise pour eux, ce sera un coup très dur pour M. St-Pierre-Plamondon.

Dans un tel scénario, le leadership de PSPP sera mis à dur épreuve et les militants péquistes auront peut-être le goût de lui donner un petit élan en dehors du parti