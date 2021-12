BONIN, André



Le 2 décembre 2021 est paisiblement décédé M. André Bonin âgé de 82 ans après avoir perdu son combat contre la maladie.Il laisse dans le deuil sa chère épouse depuis 60 ans, Monique Beauséjour, son fils unique François (Jo-Anne Piché), ses petits-enfants Guillaume (Myriam Hitti) et Olivier. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Claudette (Jean-Pierre Tyler), Robert (Alfredine Chiasson), feu Michel et Denyse, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 décembre dès 13h30 à la :Une cérémonie aura lieu en la chapelle de la résidence dès 16 h 30.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe de la maison de soins palliatifs du pavillon des Bâtisseurs qui l'a hébergé accompagné avec bienveillance au cours des cinq derniers mois.