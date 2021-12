Gaspé: 85 sauceurs se mouillent et récoltent près de 100 000 $ pour Opération Enfant Soleil

La 10e saucette au profit d’Opération Enfant Soleil de Percé a permis d’amasser la somme record de 97 472 $, grâce à 85 braves qui se sont mouillés dans l’eau glacée à environ 3 degrés pour les enfants malades.

«100 000 $, on se disait c’est un beau chiffre, parce que ça fait 10 ans, 10 participants par équipes. On lançait ça en l’air pour faire beau et on se disait pourquoi pas!», a lancé la coorganisatrice de l’événement Marie-Ève Trudel-Vibert, heureuse d’avoir gagné son pari.

Sur le coup de 10 heures, chacune des 10 équipes s’est lancée à l’eau devant le célèbre rocher percé.

«On s’encourage, c’est l’encouragement. On va se tenir par la main pour ne pas en échapper une. On se sauce au complet. On le fait pour la cause», a affirmé Karine Hamond, une ergothérapeute de Gaspé, quelques instants avant de se lancer à l’eau.

Le temps était doux avec un mercure de -3 degrés, mais une température de l’eau avoisinant les 3 degrés. Malgré tout, les participants ne se précipitaient pas à l’intérieur pour se réchauffer après leur exploit.

«C’était moins froid que je pensais. C’était expéditif et c’était parfait», a commenté Mme Hamond à sa sortie, elle qui en était à une troisième participation. Elle se promet de se mouiller à nouveau dans le futur.

Une équipe amasse 20 % du montant

Les Gentlemen du Grand Percé ont amassé à eux seuls pas moins de 20 235 $ à travers différentes activités.

«On a travaillé extrêmement fort. On est content. On travaille pour la cause des enfants malades», a commenté le porte-parole du groupe, Ghislain Pitre. Le groupe en était à sa troisième saucette.

«C’est maintenant une tradition. Il y a une compétition entre les équipes. Les sauceurs sont devenus des ambassadeurs de la saucette», a souligné la coorganisatrice qui s’est mouillée pour la neuvième fois en 10 éditions.

Une fois tous les dons et le produit de la vente des articles promotionnels compilés, la saucette devrait franchir le chiffre record de 100 000 $ alors que 60 040 $ avaient été récoltés en 2020.

Et comment Opération Enfant Soleil perçoit la saucette? «Ils nous adorent. Ils n’en reviennent pas!», a lancé sans hésiter Mme Trudel-Vibert.

Avec la cagnotte préliminaire amassée samedi, la saucette aura recueilli 386 720 $ en 10 ans et amené 903 participants à jouer le jeu.

Le public n’était pas invité à assister à l’événement afin de respecter les consignes sanitaires. Quelques curieux ont tout de même tenu à voir l’événement depuis le quai de Percé.