Hydro-Québec: plus de 6500 foyers toujours sans électricité

L’important épisode de verglas et de vents au Québec a causé quelques dégâts, samedi, au réseau électrique d’Hydro-Québec.

Vers 14h, la société d’État rapportait 20 011 clients sans électricité à travers la province.

À 16h30, 6792 ménages étaient toujours dans le noir, et la majorité de ces pannes touchaient les clients de Montréal (2096) et des Laurentides (1106). Les foyers de la Montérégie (1187) et de la Mauricie (1123) étaient également privés de courant en fin d’après-midi.

«Les conditions météo prévues dans les prochaines heures pourraient causer des pannes un peu partout au Québec. Nos équipes sont mobilisées et prêtes à intervenir», a d’ailleurs averti Hydro-Québec en fin de matinée, samedi, sur Twitter.

Une grande partie de la province a été touchée, samedi matin, par un important épisode de verglas. Cette pluie verglaçante est appelée à devenir de la pluie au fil de la journée, en raison de la montée du mercure.

Un avertissement de forts vents a été émis par Environnement Canada pour une dizaine de régions, alors que des rafales allant jusqu’à 100 km/h sont attendues pour samedi soir.

