Jeu de lumière forêt boréale

Alors que l’hiver s’installe sur le Québec, mon corps s’acclimate lentement à coup de « pelletage » et de déglaçage de pare-brise. Bien que j’apprécie la photographie en cette saison, elle n’est pas pour autant ma préférée. J’accueille les premières neiges avec l’enthousiasme d’une personne qui n’a jamais vu neiger. Toutefois, je suis aussi content de voir la saison froide se terminer que de la voir arriver... Soyez rassurés ! Plutôt que de subir les assauts de l’hiver, je m’organise pour en tirer le plus de plaisir possible. Avec des activités extérieures multiples, même en vanlife hivernale, je ne manque aucune occasion d’en saisir les beautés et d’en oublier quelque peu les désagréments... Entre autres, ce qui m’aide le plus, c’est de la photographier... Les journées raccourcissent et le soleil ne monte pas très haut, ce qui crée une qualité de lumière exceptionnelle. Il n’y a qu’en hiver que les jeux de contraste sont aussi impressionnants. J’en profite donc pour aller en randonnée pédestre. J’arrive au sommet d’une colline et les derniers rayons déclinent rapidement, presque sur le point de passer sous l’horizon. J’explore d’autres perspectives avec mon drone. C’est alors qu’une lumière rasante illumine la tête de nombreux mélèzes. Sur fond de forêt ombragée, le jeu de lumière — mais surtout de contraste de couleurs — est fabuleux. Au moment de photographier cette canopée saupoudrée de neige, jamais je n’ai pensé qu’elle se retrouverait en page couverture de mon plus récent livre, Le Québec en hiver, publié aux Éditions de l’Homme.

Appareil : DJI Mavic Pro 2 (Drone)

Objectif : 22mm

Exposition : 1/20s à f/8

ISO : 100