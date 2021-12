Jeux olympiques: grosse parlotte, petit boycott

Le boycott réel des Jeux olympiques (JO) d’hiver de Pékin n’aura pas lieu. Un vrai boycott aurait été que des athlètes ne participent pas à ces Jeux. Au lieu de cela, les gouvernements de quelques pays, dont le Canada n’y enverront aucun représentant officiel. C’est un boycott assez bénin.

Pourtant, les motifs de boycott sont nombreux : la Chine est devenue un pays génocidaire et totalitaire. Son gouvernement a terrassé le mouvement démocratique à Hongkong et enfoncé la ville dans la dictature, au mépris d’un traité signé avec la Grande-Bretagne. En plus, le gouvernement de Xi Jinping viole systématiquement les accords de l’OMC et continue à faire de l’espionnage industriel à grande échelle. Mais, disent les dirigeants chinois, les JO ne sont pas un événement politique. Et certains dirigeants occidentaux, comme Emmanuel Macron, reprennent cette propagande simpliste.

1. Pourquoi les JO sont-ils un événement très politique ?

Tous les événements organisés par les États sont des événements politiques. Si le gouvernement chinois consent à dépenser l’équivalent de près de 4 milliards de dollars américains pour ces Jeux, c’est parce qu’il compte en retirer des bénéfices qui dépassent la construction d’équipements sportifs. Normalement, les JO projettent une image positive des pays où ils se tiennent. Cette image est bonne pour le commerce : elle fait vendre des produits du pays et elle attire des touristes. Elle accroît le prestige du pays hôte dans les organisations internationales, ce qui facilite le travail de ses diplomates. En un mot, les JO sont une occasion exceptionnelle pour la Chine de redorer une réputation internationale très malmenée par les politiques de Xi Jinping.

2. Pourquoi un boycott réel est-il peu probable ?

La Chine n’est pas seule à organiser des JO. C’est Paris qui accueillera les jeux d’été de 2024. Le gouvernement français redoute que la Chine boycotte les jeux de Paris. De la même manière, un boycott diplomatique du Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou de tout autre pays qui prendra part à ce boycottage se traduira automatiquement par un boycott diplomatique de la Chine aux Jeux que ces pays organiseront. Exactement comme l’URSS et ses alliés ont boycotté les Jeux de 1984 à Los Angeles, après que les jeux de Moscou aient été boycottés par les Américains et leurs alliés. Ajoutons que pour Macron et d’autres, le commerce est plus important que les droits de la personne, tandis que les pays scandinaves ont du mal à renoncer à la gloire éphémère qu’ils tirent de ces Jeux.

3. Quels problèmes le boycott pose-t-il au CIO ?

Les JO coûtent cher. Une grande partie de leurs commanditaires sont des compagnies chinoises. Se couper de la Chine et des revenus que ses spectateurs génèrent pourrait être fatal à l’organisation et aux Jeux.

4. Que révèle l’alignement des pays derrière les États-Unis ?

Un boycott diplomatique est léger. Il ne portera pas grand ombrage aux Jeux. Pour le moment, très peu de pays ont annoncé un boycott diplomatique, ce qui est révélateur de la faiblesse de Washington et de la force de Pékin. C’est pourtant une réponse bien chétive face à l’ensemble de l’œuvre totalitaire de Xi Jinping.

5. Que montre la réaction de la Chine ?

Le gouvernement chinois a renoué avec la rhétorique de l’ère maoïste. Les pays qui osent diverger de la ligne de pensée du grand Xi sont copieusement insultés et menacés de punition. L’idéologie communiste primaire l’emporte sur la raison.