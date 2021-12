Jeux vidéo: pour tuer des méchants

Oublions les jeux mignons, sympathiques, aux scénarios recherchés. Car cliquer sur une manette sert aussi à se défouler afin d’oublier les tracas du quotidien. Direction, donc, vers des titres qui, certes, exigent un minimum de stratégie, mais surtout d’occire des méchants pour sauver une ville, une planète ou un univers.

Quand on y pense bien, l’un des premiers titres du genre «shoot 'em up» était... «Space Invaders» en 1978, dans lequel on se contentait de tirer sur des vaisseaux spatiaux afin de les empêcher d’envahir la Terre. Puis, les avancées technologiques aidant, les jeux se sont grandement améliorés, offrant ainsi aux «gamers» des environnements plus riches et plus immersifs.

Au chapitre des jeux de tirs à la première personne, le classique du genre est sans contredit «Wolfenstein 3D» dans lequel il faut tuer des nazis. Aujourd’hui disponible gratuitement pour les fureteurs Web, le tout premier jeu n’a presque pas pris une ride et on prend encore énormément de plaisir à tirer sur tout ce qui bouge et qui est vêtu d’un uniforme à croix gammée. Les nostalgiques possesseurs d’un PC apprécieront également la disponibilité, à petits prix, de tous les titres de la franchise via le service Steam.

Autre classique, mais celui-ci qui se renouvelle sans cesse: «Doom», dans lequel il faut occire des légions de monstres sortis tout droit de l’enfer à grand renfort d’armes et de munitions afin de progresser. Les «gamers» seront ravis d’apprendre que la dernière itération, sortie en 2020 et baptisée «Doom Eternal», comprend des «Fortress of Doom» dans lesquelles il est possible de se procurer des armes et des armures supplémentaires et qu’une arme, la Unmaykr, s’acquiert après avoir réussi des missions particulièrement complexes.

Petit retour dans le temps avec «Max Payne», célèbre pour son intégration du «bullet time», c'est-à-dire un ralentissement au moment de l’échange de tirs. Ici, vous incarnez Max, ancien flic faussement accusé de meurtre. Vous vous retrouvez à devoir échapper à la pègre et à la police... le tout, évidemment, en tuant toutes ces personnes qui vous veulent du mal.

Si vous souhaitez un jeu qui fasse appel à vos compétences tactiques et stratégiques, le «Splinter Cell Blacklist», développé par Ubisoft Toronto, vous propose de tuer des méchants... pour une bonne cause si je puis dire. En effet, vous incarnez Sam, un agent secret, chargé d’infiltrer – et d’éliminer – des cellules terroristes. Toujours du côté de chez Ubisoft, mais cette fois-ci de ses studios parisiens, «Ghost Recon Breakpoint» vous propose d’éliminer d’anciens soldats des forces spéciales devenus renégats. À travers un monde ouvert impressionnant, vous aurez, ici aussi, l’occasion de réfléchir (un peu) avant de vous mettre à tirer.

Et enfin, que serait un bon défoulement sans Duke Nukem, franchise du nom de ce héros musclé et fumeur de cigare, personnification d’une masculinité aujourd’hui (heureusement) désuète. Le tout dernier jeu, «Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour», sorti en 2016, est toujours disponible pour PC. Dans ce titre, vous trouverez cinq aventures de Duke, hyper violentes comme il se doit ainsi qu’une nouvelle arme – un incinérateur – qui permet de faire griller les méchants «aliens». Eh oui, le défoulement est garanti.

La perte de temps (utile) de la semaine

Ce petit jeu gratuit en ligne – donc pour fureteurs – s’appelle «Crazy Shooters 2». Évidemment, avec un nom pareil, il ne faut pas s’attendre à de la grande tactique militaire ni même à du grand art. Le principe est d’une simplicité extrême: il faut tuer les membres de l’équipe adverse. Il est possible, soit de rejoindre une équipe déjà existante ou d’ouvrir une aire de jeu dans laquelle vous inviterez vos amis à vous y rejoindre. C’est «no brain», la musique simpliste ajoute un peu de drame supplémentaire et on rigole en «gang».

Le carnet de liens

«Space Invaders»: https://www.freeinvaders.org/

«Wolfenstein 3D»: https://archive.org/details/msdos_Wolfenstein_3D_1992 gratuit via fureteur

Tous les jeux de la franchise «Wolfenstein»: https://store.steampowered.com/franchise/Wolfenstein pour PC via Steam

«Doom»: https://slayersclub.bethesda.net pour Windows, Xbox One et PS4

«Max Payne»: https://www.rockstargames.com/games/maxpayne pour Windows, PS3, PS4 et Xbox 360

«Splinter Cell: Blacklist»: https://www.ubisoft.com/fr-ca/game/splinter-cell/blacklist

«Ghost Recon Breakpoint»: https://www.ubisoft.com/fr-ca/game/ghost-recon/breakpoint/game-info pour PS4, Windows et Xbox One

«Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour»: https://store.steampowered.com/app/434050/Duke_Nukem_3D_20th_Anniversary_World_Tour/ via Steam pour Windows

«Crazy Shooters 2» https://gameforge.com/en-US/littlegames/crazy-shooters-2/ ou https://crazyshooters2.com/