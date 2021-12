La maîtresse d’école des pères Noël

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Pour être à la hauteur du rôle de père Noël dans un centre d’achats, des artistes font leurs classes dans une « école » professionnelle de Noël. Eh oui !

Les « diplômés » de l’Agence des pères Noël professionnels du Québec (APNPQ) viennent d’un peu partout dans la province.

« Le père Noël qui existe grâce à mes artistes va rencontrer plus de 30 000 enfants cette année », me dit avec un brin de fierté Kathie Tremblay, surnommée maman Noël par ses employés.

Photo Gracieuseté APNPQ

Il y a quatre ans, elle a racheté l’APNPQ, qui existe depuis les années 1950. Cette année, elle a loué à Saint-Laurent et à Repentigny des espaces pour installer 18 petits studios où se relaient sept jours sur sept un peu plus de 40 pères Noël qui rencontrent, virtuellement, les enfants d’une vingtaine de centres commerciaux et ceux d’employés de plusieurs compagnies.

L’application projette derrière le père Noël un décor chaleureux de chaumière avec un feu de bois et un beau sapin.

« On dit aux enfants que c’est le salon du père Noël, et ils y croient ! »

Virtualité préférable

L’an dernier, la pandémie a obligé le père Noël à se retrancher derrière un écran. Surprise : les enfants ont embarqué dans ces rencontres virtuelles. Pas question d’abandonner le concept !

« Sur mon écran, je vois des indications que les parents me donnent et ça me permet de féliciter l’enfant pour des réussites précises et de nommer des gens qu’il connaît... Ça donne à croire que le père Noël sait tout ! » m’explique Michel Beaulieu, 71 ans, père Noël depuis neuf ans.

Photo Gracieuseté APNPQ

La virtualité permet aussi de rassurer les plus jeunes que terrifie le barbu à tuque rouge : « En personne, il y a toujours des enfants qui ont très peur et qui pleurent, alors que dans les rencontres virtuelles, ça n’arrive jamais », soutient M. Beaulieu.

La traditionnelle photo avec le père Noël est remplacée, en visioconférence, par une vidéo de la discussion.

Bancs d’école

Lorsque je vois Kathie Tremblay, je sursaute : 47 ans, aucun cheveu blanc, absolument pas l’image que j’avais d’une mère Noël. Pourtant, cette cheffe d’entreprise est une experte dans l’art de la « pèrenoëlité ». Elle embauche et forme des pères Noël par dizaines.

« En entrevue, je vois, surtout dans le regard des candidats, ceux qui ont ce qu’il faut pour faire de bons pères Noël. »

Un père Noël, ça ne sort pas d’une boîte de Cracker Jack. Il faut apprendre le métier. Mme Tremblay doit asseoir ses artistes sur un banc d’école. »

« La formation a lieu en octobre, il y a des vidéos et des quiz pour mettre mes pères Noël en situation, pour se familiariser avec les principales questions des enfants, et j’enseigne la bonne posture et la manière chaleureuse de saluer en envoyant la main. »

Elle forme aussi des mères Noël et des lutins. « Cette année, une centaine d’artistes travaillent avec moi, c’est vraiment beaucoup de monde ! »

« Nous fournissons à nos pères Noël tout l’équipement de A à Z et, contrairement aux croyances, les barbes postiches de qualité, souvent très spectaculaires, semblent souvent plus vraies que les barbes authentiques », rigole-t-elle.

En 2022, pandémie ou pas, la prochaine cohorte de pères Noël sera plus imposante pour essayer de répondre à la demande.