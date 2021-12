Des femmes fortes et libérées: retour sur la petite révolution de Sex and the City

Sex and the City a soulevé des passions. Diffusée sur HBO en 1998, la série mettait en scène quatre trentenaires qui, un cosmo à la main, discutaient sans tabous de leurs relations amoureuses. La parole était à des femmes libérées, décomplexées et ambitieuses. Pas étonnant que ces quatre « BFF » soient devenues des icônes. Retour sur le phénomène avant de les retrouver près de 20 ans plus tard.

Quatre femmes fortes. Toutes des archétypes de la femme moderne. Sex and the City débarque à une époque où les hommes raflaient la majorité des rôles-titres. Mis à part Friends, où la parité régnait, les Golden Girls (ces charmantes vieilles dames) ou Charlie’s Angels, dans un autre genre, on avait peu documenté l’amitié entre femmes. Une amitié indéfectible. Sans concurrence. On parlait franchement. Un verre à la main. Nous sommes dans un New York où tout est à conquérir, où tout est possible. Le cynisme actuel n’existait pas.

Carrie Bradshaw (Sarah-Jessica Parker­­­) est journaliste. Elle tient une chronique branchée (titre de la série) sur les relations hommes femmes, dans un journal. Généralement indépendante, sa plus grande faiblesse a pour nom Big. Celui qui joue avec ses sentiments et dit ne pas vouloir s’engager. Elle est l’alter ego de son autrice, Candace Bushnell.

Charlotte York (Kristin Davis). C’est la candide, optimiste et rêveuse. Elle a tout prévu : se marier, fonder une famille, rester à la maison, prendre part aux soirées mondaines. C’est la plus traditionnelle (et croyante) du quatuor. Elle dirige une galerie d’art.

Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) est avocate et associée d’un gros cabinet. Sa réussite professionnelle est sa fierté. Voulant tout réussir aussi bien, elle vit constamment sous la pression.

Samantha Jones (Kim Catrall) est la croqueuse d’hommes, la séductrice, l’extravertie. Elle dirige sa propre boîte de relations publiques et n’a aucune pudeur. C’est elle qui nous a offert les scènes les plus osées de la série et de la télé de l’époque. Elle ne sera toutefois pas de retour dans And Just Like That.

Des icônes de mode

Sex and the City s’est démarquée comme étant une série fraîche, actuelle, dans le vent. Son créateur, Darren Star, était derrière les succès Beverly Hills 90210 et Melrose Place. Les protagonistes sont devenues des influenceuses avant même que le terme existe. Non seulement on pouvait se reconnaître dans leurs doutes, leurs tracas, leurs observations et leurs relations, mais en plus, elles avaient un look à susciter l’envie de toutes les femmes. Elles ne suivaient pas les tendances, elles les faisaient. Alors que les top-modèles s’arrachaient les unes des grands magazines, les actrices, Sarah-Jessica Parker en tête, devenaient des égéries des couturiers les plus en vue. C’était bien avant les réseaux sociaux. Girls, Gossip Girl et Emily in Paris en sont des héritières.

50 est le nouveau 30

À 50 ans, il y a tellement à faire, à voir, à vivre, à accomplir. On est toujours dans le coup. On imagine que le Girl Power et la solidarité féminine seront présents. Au moment d’écrire ces lignes, aucun épisode n’était accessible. On voulait que tous découvrent les premières images en même temps.

On saluait toutefois la présence d’un nouveau personnage non binaire et queer et une plus grande diversité dans les personnages qui graviteront autour de notre trio caucasien. Aidan et Big seront de retour. Les conjoints et les enfants aussi.

Et le walk-in de Carrie semble toujours aussi grand et aussi rempli de créations à rendre jalouse la plus fashionista d’entre nous.

And Just Like That est diffusé depuis jeudi sur Crave

10 séries américaines qui ont fait évoluer la télé

Outre Sex and the City, voici dix séries qui se sont distinguées en faisant évoluer à leur manière notre petit écran.

I love Lucy - 1951-1957 à CBS

Première sitcom à être enregistrée devant public sans utiliser de rires en boîte, c’est aussi la première tournée à Hollywood, à l’ère où le direct venait de New York. Elle marque également une avancée féministe. Visionnaires, Lucille Ball et son mari, Desi Arnaz, producteurs de la série, décident de délaisser les bobines pour le 35 mm, technique utilisée au cinéma, en plus de tourner à trois caméras. Ball aura eu une grande influence sur notre façon de faire de la télé.

Star Trek - 1966-1969 sur NBC

Bien que la franchise Star Trek soit toujours active, la série originale reste ancrée dans la culture populaire. Capitaine Kirk et son acolyte extraterrestre Spock ont influencé le genre science-fiction sur nos écrans. C’est le début de la mise en marché de produits dérivés. L’équipage était multiethnique. Nous y avons d’ailleurs vu le premier baiser « interracial » à la télé.

Dallas - 1978-1991 à CBS

Le fameux J.R. Ewing ! L’épisode Who Done It qui révélait qui lui avait tiré dessus avait rassemblé plus de 90 millions d’Américains devant leurs téléviseurs. L’émission est considérée comme le premier soap diffusé à heure de grande écoute. Elle reprend tous les codes du feuilleton sentimental : on y suit plusieurs histoires en parallèle et surtout, on nous laisse sur un suspense. Fait intéressant, contrairement aux soap d’après-midi, de nombreux hommes regardaient Dallas. La série a connu une suite qui n’a pas eu le succès escompté.

The Cosby Show - 1984-1992 sur NBC

Bien que l’héritage de The Cosby Show soit à jamais entaché par les nombreuses accusations d’agressions sexuelles portées contre sa tête d’affiche, on ne peut passer sous silence l’espace qu’occupait enfin une famille noire sur les ondes. Les Huxtable étaient bien nantis, loin de l’image clichée des Afro-Américains qu’on véhiculait trop souvent. En huit saisons, l’émission s’est hissée cinq années consécutives au sommet des cotes d’écoute.

The Simpsons - 1989-... sur FOX

Qui ne connaît pas la célèbre famille de Springfield dont la 33e saison est actuellement en ondes ? Outre sa longévité, cette série a prouvé qu’il est possible d’offrir de l’animation à un public adulte et à heure de grande écoute. On y emprunte les codes de la comédie de situation. Leur vocabulaire est entré dans plusieurs dictionnaires. D’oh! Les Simpsons sont si populaires qu’ils apparaissent parfois dans d’autres séries. De nombreuses vedettes y ont prêté leur voix ou tenu leur propre rôle.

Twin Peaks - 1990-1991 sur ABC

Ce thriller fantastique nous mène sur les traces d’une étudiante assassinée dans des circonstances étranges. À l’époque, la télévision était un sous-art contrairement au cinéma. David Lynch n’a pas hésité à transposer ses univers mystérieux au petit écran, même s’il s’attirait les foudres de certains détracteurs. Aujourd’hui, il n’y a plus de frontière entre les écrans.

The Sopranos - 1999-2007 sur HBO

Cette série de mafiosi à échelle humaine sert souvent de référence pour illustrer l’évolution du petit écran vers des standards plus cinématographiques. Son créateur, David Chase, avait essuyé des refus de toutes les chaînes traditionnelles avant de se tourner vers HBO, une chaîne payante, qui se démarque dès lors par la qualité tant de la scénarisation que de la réalisation de ses séries. On y intègre même de la pop contemporaine, procédé peu répandu à l’époque.

Game of Thrones - 2011-2019 sur HBO

La chaîne câblée ne perd pas sa compétitivité malgré la multiplication des plateformes. Elle signe ce qui s’avère être la série la plus coûteuse de l’histoire de la télévision. On estime que chaque épisode bénéficiait d’un budget de 10 à 15 millions $. Plus de 1,5 milliard $ aurait été dépensé. Mais les retombées en ont valu la peine. Cette fresque fantastique tournée dans plusieurs pays est visuellement à couper le souffle. Mais ne vous attachez pas trop aux personnages, la guerre est sans pardon.

House of Cards - 2013-2018 sur Netflix

Ce thriller politique gagne l’honneur d’être la première série produite pour une plateforme d’écoute en rafale. C’est la naissance de Netflix tel qu’on le connaît maintenant. La première saison a reçu neuf nominations aux Emmy, une première pour une plateforme de visionnement en ligne.

The Mandalorian - Depuis 2019 sur Disney+

L’association lucrative entre Disney et Lucasfilm assure une pérennité à la franchise Star Wars et lance leur nouvelle plateforme. Cette série marque des points en utilisant une nouvelle technologie qui s’inspire du Unreal des jeux vidéo et des écrans D.E.L. pratiquement sur 360 degrés, ce qui permet une immersion totale des acteurs dans des décors réels en studio. Marvel l’utilise depuis aussi.

