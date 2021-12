50 ans de «Wild Life»: retour sur le début des Wings

Après deux albums solos, Paul McCartney présente, à la fin de l’été 1971, une nouvelle formation. Une première aventure en groupe pour Sir Paul après la séparation des Beatles. Des Wings qui feront plus tard leur marque avec les pièces Band on the Run, Silly Love Songs, Live and Let Die, Jet, Let ‘Em’ In, Let Me Roll It et My Love.

Avant de s’imposer et de produire ces bombes, les Wings ont fait leurs débuts, il y a 50 ans, avec un premier album intitulé Wild Life. Un disque qui n’a pas connu un énorme succès à son lancement, mais qui s’écoute très bien aujourd’hui. Bip Bop, Love Is Strange, Some People Never Know, I Am Your Singer et la pièce titre Wild Life font partie des bons moments de cet opus.

Les critiques n’avaient pas apprécié à l’époque. Paul McCartney était encore considéré, à ce moment, comme étant le méchant ayant mené à la fin des Beatles.

Les Wings étaient constitués de Sir Paul, sa conjointe Linda aux voix et claviers, l’ex-Moody Blues Denny Laine à la guitare, à la basse et au piano et du batteur Denny Seiwell, un musicien de studio. Lancé le 7 décembre 1971, Wild Life contient huit chansons totalisant 38 minutes de musique. Cinq de ces titres sont le résultat de premières prises qui ont été enregistrées dans les studios Abbey Road à Londres. L’album a été enregistré en huit jours.

« Je voulais faire un album de cette façon. On avait entendu dire que Dylan avait fait un disque en une semaine. Je me suis dit que cette méthode apporterait de la fraîcheur et de la spontanéité. On voulait que ça soit libre et relâché », a raconté Paul McCartney, en octobre 2018, dans un entretien publié sur le site paulmccartney.com.

Paul et Linda ont écrit les chansons en Écosse à l’été 1971. Ils ont ensuite répété les chansons durant deux semaines en groupe avant d’entrer en studio.

Avoir de l’attitude

Le co-ingénieur Tony Clark, qui a travaillé, avec Alan Parsons, sur Wild Life, a raconté que le titre Mumbo, qui ouvre l’album, était une improvisation qu’il a décidé d’enregistrer sur le vif. On peut entendre Paul McCartney crier « Prend ça, Tony » au début de la pièce, avant qu’il se mette à improviser des paroles.

Le titre Dear Friend serait une tentative de réconciliation avec John Lennon. Une chanson qui était une réponse à l’attaque de Lennon sur la pièce How Do You Sleep ? que l’on retrouvait sur l’album Imagine, et qui, elle, se voulait une réaction à Too Many People, sur l’album solo Ram de McCartney.

L’album, sur lequel on ne retrouve aucun simple, a atteint le 10e rang du palmarès aux États-Unis et le 11e au Royaume-Uni. Il a bien fait avec une troisième position en Australie et en Suède, une quatrième en Norvège, une cinquième au Canada et une sixième dans les Pays-Bas.

Denny Laine croit que les critiques ont boudé Wild Life parce qu’ils s’attendaient à une grosse production.

« Il faut comprendre qu’une formation, lorsqu’elle débute, n’est pas du tout dans cet état d’esprit. On n’essayait pas d’être les Beatles ou les Moody Blues. On essayait de faire notre affaire. Nous avons ensuite joué dans des universités en Angleterre afin de nous développer en tant que groupe. Nous étions dans une attitude “c’est à prendre ou à laisser” », a-t-il fait remarquer dans le livre Conversations with McCartney.