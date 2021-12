Les bulletins de fin de session

Les travaux parlementaires ayant pris fin hier, voici les bulletins des élus de l’Assemblée nationale qui se sont démarqués au cours de cette session, sur une note maximale de 10.

GOUVERNEMENT | COALITION AVENIR QUÉBEC

SIMON JOLIN-BARRETTE - 9

Ministre de la Justice

La justice québécoise entre dans un changement de culture grâce à la création du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale. Il a aussi encadré le recours aux mères porteuses dans sa réforme du droit de la famille.

Le pugnace leader montre maintenant plus d’ouverture à la collaboration.

GENEVIÈVE GUILBAULT - 9

Ministre de la Sécurité publique

Elle a mis au rancart un ton partisan qui altérait son talent de communicatrice. Des bracelets antirapprochements, attendus par les victimes de violence conjugale, commenceront à être utilisés. Très active, elle a présenté un plan contre l’exploitation sexuelle des mineurs et déposé une loi transformant la police.

JEAN BOULET - 8,5

Ministre du Travail

La réforme de la Santé et Sécurité au travail a été adoptée. Il a conclu une entente avec Ottawa pour que les travailleurs étrangers temporaires correspondent davantage aux besoins du Québec. La pénurie de main-d’œuvre est un défi. Toujours fiable, il a hérité en plus du dossier de l’Immigration.

SONIA LEBEL - 8,5

Conseil du trésor

Elle n’a pas attendu la fin de la négo avec les syndicats des éducatrices pour bonifier leur salaire et ainsi stopper l’hémorragie dans les garderies. Fait partie des meilleurs joueurs du gouvernement et demeure appréciée par ses pairs. Une loi pour favoriser le « made in Québec » dans les contrats publics sera déposée tôt en 2022.

ÉRIC CAIRE - 8

Ministre de la Cybersécurité et du Numérique

A doté le Québec d’une loi pour la protection des renseignements personnels, en recevant des félicitations de l’opposition. Il est devenu titulaire d’un véritable ministère, une promotion.

La pression s’accentuera sur lui pour livrer « l’identité numérique » de chaque Québécois.

ERIC GIRARD - 8

Ministre des Finances

Les partis d’opposition demandaient de l’aide immédiate pour les moins nantis aux prises avec l’inflation, c’est ce qu’il a fait, dans une mise à jour relativement prudente et équilibrée. Un peu plus dépensier que prévu, l’impassible argentier reste en contrôle. Bonne chance pour le retour des... Nordiques !

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE - 8

Ministre de l’Éducation

L’installation de lecteurs de CO 2 dans les classes a commencé plus tardivement que prévu. Par contre, la transformation du cours d’éthique et culture religieuse est teintée de gros bon sens. Soucieux de redorer son blason, il a condamné la culture de l’annulation dans une sortie saluée de tous.

ANDRÉ LAMONTAGNE - 8

Ministre de l’Agriculture

Son idée de faire l’acquisition des terres des Sœurs de la Charité, en favorisant du même coup la souveraineté alimentaire, est excellente. Il veut permettre le morcellement des terres agricoles pour aider l’émergence de petits producteurs. Un ministre en forte progression depuis des débuts difficiles.

ANDRÉE LAFOREST - 7,5

Ministre des Affaires municipales

Sa loi qui serre la vis aux élus municipaux à l’éthique défaillante était la bienvenue. Elle a conclu une nouvelle entente avec Ottawa pour 1300 nouveaux logements abordables d’ici la fin 2022. Une meilleure session après des moments ardus sur l’accession à la propriété le printemps dernier.

CHRISTIAN DUBÉ - 7

Ministre de la Santé

La vaccination des enfants se déroule bien. Son projet de loi modernisera le système de santé pour la circulation de l’information. Mais le bluff de vaccination obligatoire en santé l’a affaibli et l’opération pour réembaucher des infirmières avance lentement. Infatigable, il en a beaucoup sur les épaules.

FRANÇOIS LEGAULT - 7

Premier ministre

La gestion de la 1re vague revient le hanter. Son attaque partisane lors de la commémoration du décès de Joyce Echaquan était inélégante. Bravo pour l’audace et la détermination à régler le manque de main-d’œuvre en santé et en éducation au moyen de primes, de formations accélérées et de bourses aux étudiants.

MATHIEU LACOMBE - 7

Ministre de la Famille

Son plan pour faciliter la création des places en garderie change la donne. Il a tardé à réagir en début de mandat, mais l’octroi de milliers de places ces jours-ci est de bon augure. Si suffisamment d’éducatrices sont au rendez-vous, il pourrait commencer à renverser la vapeur...

PIERRE FITZGIBBON - 6,5

Ministre de l’Économie

La VG l’a pointé pour l’aide discrétionnaire apportée à des entreprises ne respectant pas les critères. Mais si le Québec connaît une forte croissance, c’est notamment parce que le programme de relance fonctionne. Après sa stratégie sur l’aluminium, Alcan a annoncé une augmentation de sa capacité de production.

FRANÇOIS BONNARDEL - 5,5

Ministre des Transports

Toujours pas facile pour le ministre de vendre le 3e lien, décrié par l’opposition. Qui a eu la brillante idée de lui faire publier une lettre au même moment que le très attendu rapport de la protectrice du citoyen sur les CHSLD ? La stratégie sur le transport aérien ne cesse d’être repoussée... mais elle doit être présentée incessamment.

JONATAN JULIEN - 5

Ministre des Ressources naturelles

Grâce à son système permettant à Hydro-Québec de contourner à court terme la Régie de l’énergie, les tarifs d’électricité augmenteront de 2,6 %. Une superbe entente avec l’État de New York a été conclue, pendant que celle avec le Massachusetts est plombée par le refus du Maine.

PIERRE DUFOUR - 5

Ministre des Forêts

Il fera connaître trois ans à l’avance les territoires faisant l’objet de coupes forestières, c’est une bonne chose. Il promet plus de transparence, mais justement, c’est long ! Le ministère faisant obstacle à certaines aires protégées refuse de rendre des comptes. Puis, la stratégie sur le caribou attendra... 2023.

MARGUERITE BLAIS - 5

Ministre des aînés

C’est délicat de noter une ministre actuellement absente pour des raisons de santé. Seulement, pendant ce temps, des révélations sur le manque de préparation des CHSLD, malgré des signaux d’alerte envoyés en mars, jettent beaucoup d’ombre sur son travail lors de la première vague de pandémie.

OPPOSITION

MONIQUE SAUVÉ - 8

Députée de Fabre, Parti libéral du Québec

La meilleure de l’opposition officielle cette session. Travaillante et authentique, ses questions sur les soins aux aînés sont d’une précision chirurgicale et elle ne se fait pas prendre en défaut. Elle est devenue un rempart pour une clientèle vulnérable.

ANDRÉ FORTIN - 6

Leader de l’opposition officielle, Parti libéral du Québec

Début de session catastrophique, alors qu’il a conseillé Justin Trudeau, pendant que son parti dénonçait l’intrusion d’Ottawa dans les compétences provinciales. Depuis, il a été solide comme leader et efficace dans ses questions en lien avec la gestion de la pandémie, sans dépasser les bornes.

DOMINIQUE ANGLADE - 5,5

Cheffe de l’opposition officielle, Parti libéral du Québec

La cheffe a laissé s’envenimer un conflit entre Marie Montpetit et Gaétan Barrette qui a mal tourné. Elle a soutenu que Christian Dubé et François Legault avaient une part de responsabilité dans la mort d’un homme et que les aînés allaient « à l’abattoir » en CHSLD.

MARIE MONTPETIT - 4

Députée indépendante de Maurice-Richard

L’élue de Maurice-Richard est passée de joueuse de premier plan de l’opposition officielle, talentueuse et tenace dans les dossiers en santé, à persona non grata chez les libéraux. Expulsée du caucus en raison de mauvais comportements allégués, son avenir politique paraît incertain.

VINCENT MARISSAL - 7,5

Député de Rosemont, Québec solidaire

Ses questions suaves font souvent mouche. Il utilise avec parcimonie un humour grinçant, décrivant Pierre Fitzgibbon en détenteur de « carte de membre élite de la commissaire à l’éthique ». Il n’hésite pas non plus à reconnaître des bons coups des adversaires.

GABRIEL NADEAU-DUBOIS - 7

Chef parlementaire Québec solidaire

Le jeune chef parlementaire a commencé la session en lion. Ses échanges avec le premier ministre sont devenus épiques. La cible de 55 % de réduction de GES du parti semble être une trop lourde commande. A commis un faux-pas avec Manon Massé sur le territoire de Wendake.

CHRISTINE LABRIE - 6,5

Leader, Québec solidaire

Toujours pertinente en Éducation, sa demande tardive de démission du ministre Roberge sonnait tout de même un peu faux. Demeure une des plus belles recrues de 2018, mais semble moins à l’aise dans le rôle de leader parlementaire, qui est peut-être un contre-emploi.

JOËL ARSENEAU - 7

Chef parlementaire, Parti québécois

Sans être spectaculaire, le député des Îles a rempli correctement son rôle de chef parlementaire en relève à Pascal Bérubé. Finalement, il a eu raison de demander de ne pas imposer la vaccination obligatoire des employés de la santé, en raison du grave manque de personnel.

PASCAL BÉRUBÉ - 6,5

Député de Matane-Matapédia, Parti québécois

Plus discret qu’à l’habitude. Il a erré en reprochant au gouvernement de ne pas l’avoir invité pour la commémoration de Léo Major. Le discours en anglais du PDG d’Air Canada l’a toutefois électrifié et il a alors retrouvé son éloquence des beaux jours.

PAUL ST-PIERRE-PLAMONDON - 6

Chef Parti québécois

« Entrave », « fabrication de faux », le chef est allé trop loin dans ses accusations contre le gouvernement depuis l’enquête de la coroner Kamel. Il réussit à attirer de bonnes candidatures au PQ dans des circonstances difficiles et a remis les finances du parti dans le droit chemin.

CLAIRE SAMSON - 3,5

Députée d’Iberville, Parti conservateur du Québec

Étrange mariage avec Éric Duhaime dès le départ, alors qu’elle admettait ne pas connaître l’ensemble des positions du PCQ. Elle a révélé par maladresse l’identité de la candidate du gouvernement comme prochain dirigeant de la SQ.