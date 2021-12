Lisez un extrait exclusif du livre «Jamais trop tard» de Mathieu Cyr

* Changez votre vie en 10 semaines *

Salut,

On commence avec la question qui tue : « Pourquoi avoir écrit ce livre ? » Parce que ça me semblait nécessaire, tout simplement.

Parce qu’en 10 ans, la vie m’a amené à visiter près d’une trentaine de pays (j’ai mis le pied sur tous les continents qui valent quelque chose à Risk). Et chaque fois que je revenais au Québec, je me disais la même chose : «C’est fou à quel point on vit dans un pays riche ! C’est fou comme c’est grand, comme c’est beau !» Je n’en reviens pas des privilèges que nous avons.

Chez nous, il n’y a pas de guerre, pas de bombardements, pas de famine à grande échelle... Il y a certes de la misère, mais tellement moins qu’ailleurs ! Ici, j’ai pas encore vu de cul-de-jatte édenté quêter dans une brouette, accompagné par son enfant aveugle.

Chez nous, on est scolarisés, soignés et divertis gratuitement. On a le Canadien de Montréal qui soulève les foules, on a 12 émissions de télé-réalité par saison et 30 humoristes par habitant. Qu’est-ce que tu veux de plus?

Malgré tout, 47 % des Québécois se disent anxieux. Et ce, peu importe leurs revenus, leur niveau de scolarité, leur origine ethnique, la langue qu’ils parlent, etc.

Je me suis demandé : «Comment est-ce possible qu’en pataugeant dans la ouate, on soit aussi anxieux que les habitants d’une favela brésilienne où les maisons tiennent avec du duct tape et de l’espoir ?»

Autre statistique frappante : en 1990, le taux d’anxiété était à 38 % au Québec. Il a donc augmenté de près de 10 % depuis ce temps.

Qu’est-ce qu’on avait qui nous rendait moins anxieux dans les années 1990 ? Les Tamagoshis ? Le Sony Discman qui sautait aux trois secondes? La Macarena? La bière Boomerang? Les crises d’hyperventilation en soufflant dans ses cassettes Nintendo?

Non. On était focus.

En 1990, le cellulaire était une grosse brique que seuls quelques millionnaires possédaient pour s’appeler entre eux. Aujourd’hui, 2,7 milliards d’humains en ont un. Et l’utilisateur moyen le regarde 2h51 par jour.

Aujourd’hui, une des principales sources de stress est ce symbole:

... PAN PAN PAAAAAN !!!

On regarde quoi sur nos cell ? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et autres réseaux où des personnes font la file pour flasher des photos retouchées, leur bébé chien, leur famille souriante comme des Mickey Mouse sur le lithium, et se péter les bretelles avec des trajets de jogging plus longs que la traversée de l’Atlantique.

Dans les années 1990, une de mes tantes tripait sur l’émission La vie des gens riches et célèbres. Je me souviens que je ne comprenais pas pourquoi elle s’assoyait pour regarder des gens qu’elle envie. Vingt-cinq ans plus tard, je fais exactement la même chose sur mon cellulaire, 24 heures sur 24.



C’est pour ça que j’ai écrit ce livre. Pour que tu retrouves le focus et pour que tu prennes le temps de reconnecter avec tes objectifs de vie. Et pour t’aider à les atteindre rapidement et facilement.

***

Le livre que tu as entre tes mains est spécial. Ce n’est pas un texte à lire, c’est une expérience à vivre. Ici, les « personnages» existent réellement: ce sont des gens de ton entourage, que tu côtoies régulièrement. D’ici la fin de ce livre, certains gagneront en importance, d’autres vont s’en aller et des nouveaux risquent d’arriver.

Si ces changements te font peur, je te conseille de refermer cet ouvrage et de le replacer là où tu l’as pris. Car le changement fait partie intégrante de ce que tu tiens entre tes mains.

T’es encore là ? « Excellent », comme dirait M. Burns dans les Simpson. Dans ce cas, on part !

***

Toutes les histoires commencent de la même façon: on installe le lieu et l’époque. Il y a le classique « Il était une fois... », qui annonce une histoire où des princesses avec des yeux gros comme des pastèques se font couper la parole par des animaux qui chantent... Mais dans notre cas, c’est du concret. Alors, allons-y concrètement:

«Au 21e siècle, quelque part au Québec...»

OK, c’est fait.

Maintenant, il nous faut le héros de l’histoire. Donnons-lui une entrée digne de ce nom:

«... vivait une personne allumée et curieuse qui avait soif de changement.»

Bon, on a notre héros.

Mais pourquoi il est là ? On ne peut pas parler d’une personne juste parce qu’elle existe ! Il faut quelque chose qui la motive à passer à l’action ! C’est ce qu’on appelle « la quête».

« Cette personne avait des ami(e)s, un emploi, une famille aimante... Pourtant, elle ne se sentait pas... comblée. Elle savait que la vie pouvait lui offrir plus que ce qu’elle avait présentement. »

Par-fait. On a notre quête!

Ensuite, il faut de l’action, des revirements!... Un élément déclencheur. Il faut un «BANG !» qui fait que tout décolle.

«Et tout à coup...» BANG!

BOOOON!!!! Ça y est ! L’action commence!



ET CETTE ACTION, C’EST TOI QUI LA FAIS:

1. Regarde ton cellulaire (moins longtemps que 2 h 51).

2. Mémorise l’heure et la date. C’est « l’époque » précise à laquelle ce récit débute.

3. Lève les yeux et regarde autour de toi.

4. Mémorise aussi l’endroit. C’est là où tout commence.

5. Place une main derrière ta tête.

6. Cambre ton dos.

7. Crie fort : « JE SUIS KIM KARDASHIAN !! » Je déconne.

7. Prends conscience que le personnage principal de cette histoire, c’est toi.

– Tu es le héros de cette histoire –

***

Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe à quel niveau tu te situes et dans quelle hiérarchie, au travail, à l’école ou ailleurs... Dans ce livre, tu es le héros. Tu es la personne la plus importante de l’histoire. Les pages qui suivent sont pour toi.

Et ton élément déclencheur, lui ? Eh bien, tu l’as entre les mains. C’est ce livre, que tu as peut-être pris en te demandant : « Mmmm... Jamais trop tard... C’est quoi, ça?... »

C’est ton « Tout à coup...»

... BANG!

Ce livre, c’est la bougie d’allumage qui peut changer ta vie.

Ces pages t’aideront à te structurer et à rester focus afin que tu agisses sur des choses que tu as laissées de côté pendant des années ou que tu n’aurais peut-être jamais osé entreprendre jusqu’à maintenant. Ces pages proviennent de mes 35 ans d’expérience de vie sur « comment se trouver ». Toutes ces années investies dans ce domaine sont résumées ici, en quelques pages, à travers des trucs simples et facilement applicables, que j’ai trouvés et développés au fil du temps.

C’est gros. Et ça marche!

Je tiens à te préciser qu’il n’y a rien d’ésotérique là-dedans. Je ne te demanderai pas d’aligner tes chakras en faisant un totem de p’tites roches plates sur ton îlot de cuisine. Ce n’est pas mon style.

Par contre, il faudra que tu prennes le temps de bien assimiler la matière. C’est pourquoi je te demande de lire un chapitre par semaine. Pas plus!

Je suis sincèrement convaincu que si tu appliques ce qui est écrit ici dans ta vie, tu vivras les changements que tu désires. Nous transformerons tes obstacles en étapes, tes défaites en apprentissages, et tes excuses deviendront des résultats.

Quand quelque chose est assez important pour vous, vous le faites. Même si les chances ne sont pas de votre côté.

- Elon Musk

DERNIER AVERTISSEMENT :

Si tu feuillettes encore ces pages avec plus ou moins d’intérêt, car ta vie est un idéal de bonheur, de succès et d’arc-en-ciel en chocolat bio- équitable, c’est que mon ouvrage te sera inutile. À la place, va t’acheter 200 recettes originales avec les aubergines, tu vas triper. Par contre, s’il y a une once de toi qui se dit « Je pourrais améliorer ma vie...», ce livre sera un game changer pour toi. Prends-le, pis f*ck les aubergines!



***

CHAPITRE 8 - PARTAGER SES OBJECTIFS

Salut, j’espère que tu es toujours aussi motivé(e)!

Je te pose la question parce que les deux derniers chapitres étaient de gros morceaux... Évaluer son entourage et s’at- taquer au pouvoir de la pression sociale sur sa vie, c’est loin d’être des choses faciles à faire.

Je suis conscient que le cheminement suggéré par ce livre peut t’amener à de grandes remises en question dans ta vie, comme faire du ménage dans tes amitiés ou peut-être même dans ta vie intime. C’est énorme ! Je te suggère donc de peser longuement le pour et le contre avant de faire ce genre de move. J’ai pas le goût que la prochaine une du Journal de Monrial soit :

Comme tu l’as remarqué, l’importance d’avoir des buts, c’est-à-dire des projets, est au cœur de ce livre. Dans ce chapitre, nous allons aborder une grande question : Est-ce qu’on est mieux de partager ses objectifs ou de les garder pour soi ?

Personnellement, j’aime partager mes buts et j’aime donner du feedback. Ça me motive, sauf que... Ai-je raison d’insister pour ça ? Je n’en ai aucune idée. Je vais donc laisser la science parler à ma place. Tiens-toi bien, j’ai justement trouvé une étude sur le sujet ! Câline que j’suis d’adon !

L’étude en question

Une des recherches les plus connues sur le partage d’objectifs est celle que Peter Gollwitzer, de l’Université de New York, a menée auprès d’étudiants en droit1. Elle suggère que si ton objectif est relié à ton identité, tu serais susceptible de travailler avec moins d’ardeur.

Je sais. Dit de même, c’est loin d’être clair. En lisant leur processus, tu vas tout comprendre.

Comment ont-ils procédé ?

Les chercheurs ont réparti les étudiants en deux groupes. Tous devaient remplir un questionnaire. Les participants du premier groupe authentifiaient leur questionnaire en le signant de leur nom. Ceux du second groupe remplissaient le même questionnaire, mais de façon anonyme.

Ensuite, les deux groupes devaient se concentrer pour travailler sur des affaires juridiques reliées au questionnaire pendant 45 minutes.

Le résultat

Le premier groupe a passé moins de temps à travailler sur les cas que le second groupe, dont les réponses étaient anonymes.

Les chercheurs en ont conclu que lorsque quelqu’un remarque notre objectif identitaire (c’est-à-dire identifie la personne qui a cet objectif), cette reconnaissance sociale peut nous amener à réduire nos efforts.

En gros, si ton objectif est lié à ton identité ou à ta notoriété dans un domaine, ça se peut que tu reçoives des éloges prématurés de toutes parts. Entendons-nous, un éloge ne représente pas l’atteinte d’un objectif. C’est pourquoi il faut nous méfier de nous-même et de notre propension à nous satisfaire de notre image.

Donc si tu parles de tes objectifs et que tu partages tes progrès, ou que ceux-ci se font remarquer par ton entourage, il faut que tu te méfies de certains réflexes qui pourraient t’amener à ralentir ou encore à ne plus vouloir te surpasser.

***

La même logique s’applique aux commentaires qu’on se fait ou qu’on fait aux autres, quand on constate qu’ils ont accompli quelque chose de bien. Autrement dit, même dans la manière dont on félicite les gens, il faut être prudent! En effet, il est conseillé de commenter le processus et non la personne qui l’accomplit ! C’est ce qui ressort d’une étude faite par le département de psychologie du Reed College, en Oregon2.

Ce que ça veut dire, c’est qu’un « Wow, t’as travaillé très fort là-dessus ! » vaut beaucoup plus qu’un « Wow, tu es si intelligent ! »

Les chercheurs vont encore plus loin en affirmant qu’il vaut mieux n’avoir aucun feedback que de recevoir des félicitations et des compliments très généraux comme un « Wow, t’es intelligent ! »

Pourquoi ?

Parce que, si on passe son temps à te répéter que tu es intelligent, talentueux, bon, etc., ça finit par te suggérer (c’est très inconscient) que tes talents sont davantage innés qu’acquis. Cette dualité entre l’inné et l’acquis, largement discutée dans les domaines philosophiques et sociaux, exerce ici un effet pervers. En effet, si tu penses que tes talents sont innés, tu peux avoir tendance à faire moins d’efforts lors d’une tâche, d’un projet, etc.

Plus encore, si tu attribues ton succès à un supposé talent inné, tu vivras les échecs plus difficilement que les autres, puisque tu auras tendance à remettre en question tes qualités avant de t’interroger réellement sur les erreurs commises. Autrement dit, plutôt que de te dire : « Qu’est-ce qui pourrait être fait autrement à l’avenir ? », tu te diras : « J’ai pas réussi parce que j’suis de telle manière. »

La vérité, c’est que quand on fait face à un échec, il faut se retrousser les manches, redoubler d’efforts et repenser les stratégies afin de parvenir à ses fins.

***

*Note à moi-même: Ne pas oublier cette théorie la prochaine fois que je complimenterai mes enfants à propos de leurs dessins.

***

Un autre fait intéressant : à mesure que tu progresses vers l’atteinte de ton objectif, les mêmes commentaires ne sont pas reçus de la même façon selon le stade où tu es rendu. C’est ce que conclut une étude menée par Ayeleth Fishbach, de l’Université de Chicago.

Fishbach et son équipe ont suivi des étudiants américains inscrits dans des cours de français de niveaux débutant et avancé. Ils ont constaté que les étudiants de la classe des débutants progressaient davantage quand ils recevaient des commentaires positifs, tandis que ceux de la classe avancée étaient plus réceptifs aux commentaires négatifs. Bizarre pareil, hein!?

Tout ça pour dire qu’il est sain de partager ses buts, mais pas avec n’importe qui. Selon une étude publiée en 2020 dans le Journal of Applied Psychology, nous retirons plus d’avantages à partager nos objectifs qu’à les garder pour nous-même... Tant que nous les partageons avec quelqu’un dont on apprécie et respecte l’opinion!

Selon moi, il ne faut pas être gratteux envers ses buts et ses projets. Il faut les partager, en parler, et même inclure d’autres personnes dans le processus. Pourquoi pas? Il y a plein d’avantages à être plusieurs à viser le même objectif !

AVANTAGE 1 : TU RÉSOUS DES PROBLÈMES

Supposons que tu travailles sur un projet qui avance très bien, mais que tu rencontres un obstacle qui te semble insurmontable. Ce problème te paraît gros, tellement qu’il t’empêche de faire progresser ce projet qui te tient à cœur. Les solutions viennent à manquer et tu te demandes comment tu arriveras à t’en sortir. Est-ce que tu abandonnes ? J’espère que non!

Le problème, c'est qu'on est parfois trop orgueilleux pour demander aux autres de l'aide ou leur avis. C’est pourtant très payant d’avoir l’opinion et les idées des amis et de la famille de notre côté ! La chose la plus logique à faire quand on rencontre des obstacles créatifs, matériels ou physiques, c’est d’aller chercher un autre point de vue. Et ce n'est pas obligé d'être une démarche officielle : ça peut être simplement une bière entre amis ou encore un simple coup de fil ! L’idée, c’est non seulement de demander un avis extérieur, mais c’est aussi — et surtout — de t’aérer la tête en partageant avec quelqu’un ce projet et les objectifs qui l’accompagnent.

Ensuite, tu reviens à ton projet avec des idées plein la tête, et en prime avec un sérieux boost de motivation.

AVANTAGE 2 : TU APPRENDS !

Demander l’avis de personnes externes, c’est aussi avoir l’occasion d’apprendre de leurs expériences. Ainsi, leurs commentaires, opinions et points de vue peuvent s’avérer être de précieux atouts. De là l’importance d’avoir une bonne écoute!

AVANTAGE 3 : ÇA STIMULE LE MORAL

Quand d’autres personnes t’accompagnent dans ton projet, une collaboration s’établit et le niveau de confiance et d’implication augmente. Tu vas voir, partager son projet, ça commence souvent par un « Ah ouin... » et, quelques semaines plus tard, tu reçois un texto à deux heures du matin qui dit : « Hey ! J’ai eu une idée de fou pour ton truc ! » Ça peut s’avérer hypermotivant autant pour toi que pour la personne qui t’accompagne, car en plus de vous rapprocher, ce projet a le potentiel de vous faire tous les deux progresser dans la vie.

AVANTAGE 4 : ÇA TE PERMET D’ALLER PLUS LOIN

Faire des choses seul(e) a ses avantages: tu peux te concentrer entièrement sur tes objectifs, fixer ton propre échéancier, passer le temps que tu veux à bûcher sur un point ou un autre, etc. Bref, être en solo, c’est souvent synonyme de flexibilité.

Pour toutes ces raisons, travailler en équipe apporte plus de profondeur. Utiliser les talents de chaque personne impliquée, ça permet souvent de pousser les idées à un autre niveau. En gros: seul(e), tu vas plus vite. En équipe, tu vas plus loin. De plus, avoir différents points de vue aide à avoir une vue d’ensemble.

AVANTAGE 5 : TU AMÉLIORES TA COMMUNICATION

Avoir un objectif commun, c’est communiquer des résultats, comparer, s’encourager, partager des conseils et en recevoir. Quand on vise la même chose, on oublie les éventuelles différences entre les personnes, on est une équipe.

Dis-moi et j’oublierai. Apprends-moi et je me souviendrai. Implique-moi et j’apprendrai.

- Benjamin Franklin

LES PROJETS DANS LE COUPLE

Selon moi, la meilleure personne avec qui partager ses projets et ses ambitions, c’est son ou sa partenaire de vie.

Depuis mon adolescence, j’ai toujours été un gars de longues relations. Je ne pourrais pas te dire quelles sont les raisons qui me poussent à être en couple. Dans mon cas, chaque fois je plonge et that’s it. Je suis mon cœur sans me poser de questions. Je déteste le doute.

Avec le temps, j’ai réalisé que ma vie amoureuse était un peu comme des vagues qui s'alignent avec mes besoins et mes projets du moment. Et ce fut confirmé pendant la pandémie de COVID-19.

***

Cette longue pause forcée n'a pas seulement affecté la santé physique et mentale d’un nombre incalculable de gens à travers le monde, elle a aussi ravagé plusieurs millions de couples. Entre février et août 2020, c’est-à-dire en seulement sept mois, les demandes en divorce ont doublé au Québec5. Cela a aussi été le cas ailleurs dans le monde...

Entre juillet et octobre 2020, le principal cabinet d’avocats britannique a enregistré une augmentation de 122% des demandes en divorce par rapport à la même période de l’année précédente.

Aux États-Unis, un des plus importants sites offrant des contrats juridiques a annoncé une hausse de 34% de ses ventes d’accords de divorce.

Bref, la COVID-19 a payé beaucoup de chalets à beaucoup d’avocats !

Ronen Stilman, un psychothérapeute britannique reconnu dans le domaine, explique le phénomène de cette façon : « La flambée de divorces est due au fait que la pandémie a supprimé les routines bien établies qui offraient confort, stabilité et rythme. »

C’est quand même ironique. Autant la routine peut tuer un couple, autant elle peut aussi le faire tenir quand la passion et l’amour ne sont plus présents. Je suis certain que tu sais de quoi je parle...

T'sais, ce moment où, même si tu es dans un restaurant parfait, avec la bouffe parfaite et le vin parfait, chaque malaise te cloue à ta chaise jusqu'à ce que le dossier t'accote dans la nuque? Rien de tout ce que tu tentes ne boostera eurien pantoute? Quand les regards complices font place aux soupirs ? Quand l’ambiance est lourde comme le lobby d’un salon funéraire? Quand le repas est martelé de silences qui assomment comme des enclumes directes dans les tempes? Le tout entrecoupé de discussions vides de vieux couples, comme celle-ci :

– ... Ton plat est bon ?

– ... Ouin, mais le poulet est un peu sec.

(Cinq minutes de silence.)

– Pis? Comment ça va à job?

– Blablabla (T’écoutes pas. Tu pars dans ta tête. Tu t’en torches de son job plate.)

(Cinq minutes de silence.)

– Pis toi, tes projets?

– Blablabla (L’autre personne n’écoute pas. Elle regarde son cell. Elle s’en fout de tes projets plates.)

(Dix minutes de silence.)

– Coudonc, c’tu moi ou le service est mauvais ici ?

– Ouin. Pis le poulet est sec.

Et le feu d’artifice final sera de faire l’amour... par convention, dans un élan aussi prévisible et faux que les fous rires d’une sitcom. Dans ta tête, tu as le même focus que lorsque tu vides le lave-vaisselle... Les tasses en haut... les assiettes en bas.

Laisse-moi te dire quelque chose: le couple est mort.

Mais ça, ça prend du temps avant de le réaliser, parce que les étapes se suivent et que vient un moment où ce sont les vœux pieux qui font surface, du genre: « Faudrait qu’on fasse des activités ensemble pour raviver la flamme!» Et ça floppe.

Puis arrive la thérapie de couple, quelque part entre les temps morts et les tentatives désespérées d’allumer un feu éteint depuis longtemps déjà, mais la thérapie se faufile quand même là-dedans, parce qu’il faut ABSOLUMENT le sauver, notre couple.

Ça vient d’où cette obsession qu’on a de toujours tenter de rescaper le couple, comme s’il s’agissait d’un enfant en train de se noyer ? Quelquefois, on dirait qu’on oublie que ce n’est que le couple qui meurt, pas les personnes qui le composent. Il faut parfois mettre les émotions et la nostalgie de côté.

Regarde, je vais faire ça simple. Si tu t’es reconnu(e) dans la scène du restaurant, laisse faire les thérapies.

C’est fini. Point.

J’ai déjà vécu ça. Souvent. Et à tous les coups, naïvement, on se disait qu’on pouvait remonter la pente. À tous les coups, on ne voyait pas que c’était peine perdue. Et à tous les coups, on n’avait plus de projet commun. Quand cette partie n’est plus là, tout le reste fout le camp. Le moteur est mort.

Rendu là, on a beau essayer de sauver le couple, ça va seulement rendre la chose plus pathétique. Deux personnes qui pitchent du bois dans un feu qui ne brûle pas, ça finit juste par bâtir un mur de bûches entre les deux.

Rendu là, c’est le moment de se faire un p’tit câlin et de se souhaiter une bonne continuation et une bonne vie.

***

Je me suis juré que ça ne m’arriverait plus jamais et qu’à l’avenir, je m’efforcerais d’inclure ma blonde dans le plus de projets possibles. Aujourd’hui, je suis en couple avec une personne formidable qui m’encourage et qui embarque dans mes idées.

Et malgré les ajustements qu’on a dû faire chacun de notre côté (famille recomposée oblige), on n’a nul besoin de thérapie. Un couple qui va bien n’a pas besoin d’entretenir l’amour, c’est l’amour qui l’entretient !

Ça fait bientôt deux ans que ma blonde me fait l’honneur de me laisser partager sa vie. Je sais, c’est court, deux ans. Mais attention : il y a eu la COVID-19 et le confinement là-dedans ! Ça se compte en années de chien, ce temps-là!

Justement, pour revenir aux ravages faits par la COVID, mon opinion, c’est que cette pandémie a amené sensiblement le même changement de routine qui se produit lorsqu’un couple arrive à l’âge de la retraite. Là aussi, le taux de divorce est faramineux... Pendant des décennies, ces couples s’occupent à élever leurs enfants, bâtir leurs carrières, planifier les vacances, investir... Un beau jour, la retraite arrive. Et quelques mois plus tard, PAAWWF ! Les deux ont l’impression d’habiter avec un étranger. L’amour s’éteint.

Normal. Il n’y a plus de projet commun. Au-delà de la passion, de la complicité, de la sexualité et tout le reste, ce sont les projets communs qui soudent le couple.

C’est pourquoi j’ai l’impression qu’aujourd’hui, ma blonde et moi, on est plus soudés que jamais. Parce qu’on carbure aux projets !En deux ans, on a démarré une compagnie de skateboards, mis sur pied une fondation qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance, développé des concepts télé, écrit des numéros d’humour, produit des capsules vidéo, monté mon site VIP... On partage tout ! C’est même elle qui a fait les dessins de ce livre !

Un ami m’a déjà demandé: « Ça te tape pas sur les nerfs que ta blonde et toi travailliez ensemble, en plus de vous voir à la maison? » Ben non. Au contraire! Ça fait qu’on a constamment le goût de parler de nos projets communs et d’échanger nos visions sur tel produit ou tel concept.

Partager tous ces projets, ça fait aussi qu’on n’a aucun froid quand on soupe, quand on fait de la route ou à tout autre moment.

Selon moi, c’est ça qui entretient l’amour plus que tout ! Et quand l’amour est présent, t’as pas besoin de restaurant fancy ou de bijoux... Ça explose de partout ! Tu peux le ressentir bouillir en toi, même quand tu plies une serviette pendant que l’autre se passe la soie dentaire. Ça, c’est aimer ! Ça, c’est vivre !

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre.

C’est regarder ensemble dans la même direction.

- Antoine de Saint-Exupéry

Bref, si tu es en couple et que tu juges que la relation bat de l’aile, avant d’entreprendre une thérapie ou de laisser l’autre, pose-toi la question:

« Est-ce que nous avons des projets ensemble? »

Ça tombe bien : à ce stade-ci du livre, tu es supposé avoir des projets plein la tête. Il ne te reste qu’à les communiquer à la personne qui partage ta vie !

Si tu es célibataire et que tu essaies de rencontrer quelqu’un, ou si tu es sur le point d’entrer dans une relation sérieuse, avant de penser à tout ce qu’une relation de couple peut demander, pose-toi la question: « Est-ce que nous aurons des projets ensemble? »

Quel conseil je donnerais à ceux et celles qui sont célibataires par choix? Tu vas en prison. Ne passe pas par GO, ne réclame pas ton 200 $.

Je déconne. Tu ouvres ton réseau pour trouver des alliés qui voudront collaborer à tes projets. En 2021, il n’y a aucune excuse pour se retrouver seul(e) avec ses objectifs. En plus, c’est sûr et certain que Facebook est rempli de gens qui ont le même objectif que toi ! Mon conseil : rejoins des groupes et observe si ça fait augmenter ton rythme de progression.

Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d’équipe et l’intelligence permettent de remporter les championnats.

- Michael Jordan

EXERCICE DE LA SEMAINE

Cette semaine, j’aimerais que tu essaies d’inclure quelqu’un dans un de tes projets. Ne va pas enrôler de force quelqu’un qui n’est pas motivé ! Mais si tu sais qu’une personne de ton entourage pourrait être motivée et motivante, je te propose d’aller lui demander de l’aide pour atteindre tes buts. Sinon, ton projet, c’est d’être plus en forme? Inscris-toi dans un groupe de marche, de course ou de cyclisme ! Bref, je te demande de t’ouvrir aux autres cette semaine... un pas à la fois !

Bonne semaine! Et bonne progression en équipe !