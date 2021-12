Pari gagné pour Mbilli

Christian Mbilli a relevé le défi avec brio contre l’Américain Ronald Ellis, hier soir, en finale d’un gala d’Eye of the Tiger Management présenté à Harrisburg, en Pennsylvanie.

Le Français (20-0, 18 K.-O) l’a emporté assez facilement grâce à une décision unanime au terme des dix rounds d’action. Les juges ont remis des cartes de 99-91, 100-90 et 100-90. Mbilli conserve ainsi son titre WBC continental des Amériques acquis il y a quelques mois.

Le protégé de Marc Ramsay voulait lancer un message au reste de la division des super-moyens. Il a réussi à le faire à sa façon. Il a vraiment tout essayé pour passer le knockout à son opposant.

Du premier au dernier round, il a été un véritable rouleau compresseur. Toutefois, Ellis (18-3-2, 12 K.-O.) est parvenu à traverser toutes les tempêtes grâce à son menton et à son expérience.

«On est très satisfaits du résultat, a mentionné Christian Mbilli à TVA Sports après son duel. On est entrés dans l’enceinte avec des sifflets et on a fini le combat avec des applaudissements.

«Ce n’était pas parfait, mais nous sommes très contents de ce combat.»

Il a pointé une chose en particulier.

«J’ai eu de la difficulté à travailler avec les enchainements, a ajouté le Français. J’avais de la misère à lancer des coups rapides.»

Près d’un K.-O.

Durant la première moitié du combat, Mbilli a été brillant avec plusieurs coups au corps et à la tête. Il a pris le contrôle de l’affrontement contre un adversaire qui en a vu d’autres durant sa carrière.

«C’est sûr qu’on aurait aimé que Christian mette fin au combat avant la fin, a expliqué Marc Ramsay. Toutefois, nous sommes très satisfaits de la performance.

«Je croyais qu’on pourrait le faire lors des deux derniers rounds. J’ai poussé pour que Christian mette toute la pression possible. C’était un combat d’éducation contre un vrai adversaire.»

Un saut au classement

Avec cette victoire, Mbilli est assuré de faire un saut au classement de la WBC lors du premier relevé. Il est assuré de percer le top 10 et peut-être même le top 5.

«J’ai fait le travail que j’avais à faire, a indiqué Mbilli. C’est une victoire convaincante. J’ai prouvé que je pouvais faire partie du top de ma division. On est prêts à affronter n’importe qui.»

«Si le téléphone pour un combat de championnat du monde arrivait, on répondrait à l’appel, a précisé Ramsay. C’est une question d’opportunité. Si on a du temps devant nous, il faudra que ce soit constructif avec d’autres combats qui lui permettront de peaufiner ses aptitudes.»

SOMMAIRE

1er round

Un round extrêment partagé. Les deux boxeurs s'étudient. Christian Mbilli a eu un léger avantage.

2e round

Mbilli applique une pression constante sur Ellis, qui encaisse plusieurs coups de puissance.

3e round

Ellis est plus stratégique et marque des points avec plusieurs coups qui touchent Mbilli.

4e round

Mbilli monte la garde et attein l'adversaire d'une solide droite.

5e round

Ellis termine le round en force avec plusieurs combinaisons précises qui ébranlent le Français.

6e round

Malgré une menace peu convaincante d'Ellis, Mbilli part le round avec aplomb et atteint l'Américain de plusieurs droites.

7e round

Ellis est constamment en mouvement, mais il frappe peu. Mbilli est le plus dangereux. Sans faire de réels dommages, il marque des points.

8e round

Mbilli est en contrôle. Il atteint Ellis de plusieurs coups au corps et semble l'avoir blessé à la mâchoire ou l'oreille gauche, où il a touché la cible au moins deux fois.

9e round

Ellis n'a aucune force de frappe et tente de contrôler le cadran. L'arbitre lui demande de se battre comme il se doit. Mbilli, pendant ce temps, mène un combat stratégique.