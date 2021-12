Monsieur Trudeau, aidez-moi à rester en vie

J’aimerais me présenter en tant que femme meurtrie. Je me nomme Christine Giroux, je suis une femme, une mère et je suis une victime de violence conjugale. Le but de cette lettre est de vous sensibiliser à ma situation, mais aussi à celle de nombreuses femmes au Québec et au Canada relativement à la violence conjugale.

Monsieur Trudeau, je vous demande du plus profond de mon cœur de l’aide pour nous toutes, qui vivons sur un champ de mines prêt à exploser à tout moment. La violence conjugale fait beaucoup de ravages et trop de victimes.

Le Québec a enfin décidé d’implanter les bracelets anti-rapprochement pour permettre aux victimes de violence conjugale un peu de liberté avec une meilleure sécurité.

Protéger toutes les victimes

J’aimerais vous demander, pour ma propre survie et pour celles de plusieurs autres femmes, de suivre le pas, et que le gouvernement fédéral adhère lui aussi à cette mesure qui sauve des vies. Cela permettrait d’imposer aux plus ardus agresseurs et aux récidivistes le port du bracelet anti-rapprochement, car jusqu’à maintenant, cette possibilité ne s’applique qu’à l’échelle provinciale et non pour les pénitenciers fédéraux.

Une victoire pour une partie des victimes, malheureusement pas une victoire pour toutes les personnes victimes de violence conjugale qui devraient également y avoir droit.

Pourquoi autoriser ce bracelet aux criminels qui purgent une peine de moins de deux ans seulement ? Qui protège les victimes, comme moi, dont l’ex-conjoint est condamné à purger une peine de plus de trois ans ?

Il ne faut pas créer deux catégories de victimes de violence conjugale qui méritent d’être protégées. Elles doivent être toutes protégées, quelle que soit la province dans laquelle elles habitent au Canada.

Le projet de loi S-205 a été déposé par le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu dans le but d’appliquer cette protection demandée par les victimes, partout au Canada. J’aimerais que vous puissiez prendre quelques minutes de votre temps pour le consulter, cela pourrait changer la vie de nombreuses victimes de violence conjugale et familiale, voire les sauver.

Changer les choses

Monsieur le Premier Ministre, le Québec a à ce jour 18 féminicides à son compteur. Ce nombre n’est-il pas suffisant pour commencer à réagir et à changer les choses ?

Nous avons déjà avancé d’un grand pas, avec l’annonce de Mme Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique du Québec. Cependant, il faut encore plus de changements, notamment au niveau fédéral.

Je veux être visible et parler de mon histoire malgré la douleur et les souvenirs que cela me fait ressentir. Mais je suis prête à ce sacrifice, si cela peut aider ou changer la vie d’une seule personne.

Lorsque vous craignez pour votre sécurité, vous êtes rapidement pris en charge et rassuré. Vos proches le sont également. Moi-même ainsi que les nombreuses victimes de violence conjugale, nous ne bénéficions pas de cette même protection et nous ne sommes jamais entièrement rassurées. Donc, imaginez vivre continuellement dans la crainte sans avoir aucune quiétude ni protection.

Mes explications et mon histoire, que je partage, ne veulent aucunement attirer la pitié, mais bien vous sensibi-liser davantage à ce sujet, étant donné que vous et votre gouvernement ne prenez pas les décisions nécessaires pour contrer la violence conjugale que vivent trop de Canadiennes.

Monsieur le Premier Ministre, aidez-moi à changer les choses, aidez-moi à rester en vie, car je le sais, ma vie est en suspens depuis plusieurs années. J’ai besoin de vous, toutes les victimes de violence conjugale ont besoin de vous, pour enfin nous sentir en sécurité dans notre pays, le Canada.

Christine Giroux, victime de violence conjugale