Nouvelle manifestation contre l'abattage des cerfs à Longueuil

Une nouvelle manifestation contre l’abattage de 70 cerfs au parc Michel-Chartrand a lieu samedi à Longueuil. 150 personnes étaient attendues.

Malgré cette mobilisation, la mairesse de la municipalité entend maintenir sa décision.

«C’est une urgence maintenant. On a attendu déjà un an et on a déjà vu le milieu naturel se dégrader considérablement», a expliqué Catherine Fournier en entrevue à TVA Nouvelles.

La mairesse de Longueuil espère que l’abattage des bêtes pourra avoir lieu au début de 2022, mais indique que l’opération pourrait devoir attendre l’automne prochain.

Alors que plusieurs opposants affirment qu’une relocalisation des cerfs est préférable à l’abattage, certains experts estiment qu’il ne s’agit pas d’une solution viable.

«Il y a surpopulation des cerfs dans la plupart des régions du Québec, donc on ne peut pas juste prendre des animaux et les mettre ailleurs», a affirmé le professeur d’écologie animale à l’Université de Sherbrooke, Marco Festa-Bianchet, en entrevue à TVA Nouvelles.

Ce dernier ajoute que la relocalisation des cervidés serait coûteuse et risquée pour les animaux.

