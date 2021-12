Olivier Michaud : une expérience à partager

C’est à Edmonton, là où un jeune Olivier Michaud a gardé les buts pendant un peu plus de 18 minutes pour le Canadien de Montréal en octobre 2001, que se tiendra le prochain Championnat du monde de hockey junior à compter du 26 décembre.

Deux décennies plus tard, celui qui tient le rôle de consultant des gardiens pour les représentants de l’unifolié n’en fait pas grand cas. Michaud est davantage nostalgique lorsqu’il trace un lien avec sa propre participation au Championnat du monde junior 2002 qui avait eu lieu en République tchèque.

«Je me souviens que l’hymne national canadien jouait après nos victoires lorsque nous étions placés sur la ligne bleue, dit-il. Dans le vestiaire, il y avait un mur où étaient affichés des messages d’encouragement en provenance du Canada. Dans ce temps-là, on parlait de courriels. S’il y a la même chose cette année, ce sera sûrement un mur numérique relié aux réseaux sociaux, dont Instagram.»

«Chez les Michaud, on a une grosse famille, précise l’ancien gardien. Des cousins et des cousines, j’en ai pas mal. J’en recevais, des courriels, parfois d’un cousin que je n’avais pas vu depuis deux ou trois ans. C’était cool de sentir le support à distance de même.»

Une couleur à changer

Le 4 janvier 2002 à Pardubice, le Canada s’était incliné 5 à 4 contre la Russie en finale. Comme ce fut le cas pour la majorité du tournoi, Michaud servait alors de substitut à un autre gardien québécois, Pascal Leclaire.

S’il demeure fier de sa médaille d’argent, Michaud, aujourd’hui âgé de 38 ans, aimerait bien vivre un scénario différent comme entraîneur des gardiens de l’équipe canadienne.

«Obtenir l’or, même comme entraîneur, ce serait l’un de mes plus beaux accomplissements en carrière, c’est certain», assure-t-il.

Ayant vécu la compétition comme athlète, il croit pouvoir apporter son expérience aux jeunes représentants du Canada.

«La scène est différente, l’attention est différente, mais pour les gardiens, par exemple, il faut juste y aller et défendre le filet. L’important, c’est la préparation. Mon message, c’est aussi de leur dire d’apprécier le moment», précise Michaud, qui sera appelé à travailler avec Sebastian Cossa, Dylan Garand et Brett Brochu.

Le Russe qui crachait...

À propos de ses autres souvenirs personnels de la compétition en République tchèque, il y a 20 ans, Michaud mentionne avoir pris part à deux matchs du tournoi à la ronde.

«Une victoire de 6 à 1 contre la Suisse, puis on avait perdu contre la Finlande [4 à 1] pour finir la phase préliminaire, dit-il avec précision, se rappelant par ailleurs avoir été bombardé de tirs par les Finlandais. Honnêtement, je me souviens davantage de certains matchs où je ne jouais pas. Les Russes, on les avait battus dans le tournoi à la ronde et je ne sais pas si on voyait tout à la télévision, mais il y avait un joueur, un premier choix du Lightning de Tampa Bay, qui crachait sur nos gars sur le banc des joueurs. Moi, j’avais pas mal un siège VIP pour voir ça. C’était une intense rivalité.»

Après de simples recherches, on vous précise, pour l’anecdote, que ce fameux joueur russe était Alexandr Svitov. Sélectionné troisième au total au repêchage de 2001, l’attaquant a finalement joué 179 matchs dans la Ligue nationale de hockey, d’abord avec le Lightning, puis avec les Blue Jackets de Columbus.

Prochainement à Edmonton, les joueurs de l’équipe canadienne auront l’occasion de bâtir leurs propres souvenirs. En espérant qu’aucun adversaire ne leur crachera au visage.

Sebastian Cossa, gardien numéro 1?

Pas question pour Olivier Michaud de vendre la mèche, mais Sebastian Cossa pourrait très bien être le principal gardien du Canada au prochain Championnat mondial de hockey junior.

Sélectionné au premier tour, 15e au total, par les Red Wings de Detroit au repêchage de 2001, le jeune homme de 19 ans représente un espoir fort prometteur.

«Sebastian est très mobile pour un gars de 6 pi et 7 po. Je dirais qu’il est très bon pour arrêter un premier lancer et c’est un gardien qui peut garder plusieurs matchs consécutifs en affichant une belle constance», décrit Michaud, entraîneur des gardiens de l’équipe canadienne pour ce tournoi.

S’il est l’heureux élu, Cossa aurait l’occasion de jouer devant ses partisans, à Edmonton, lui qui évolue avec les Oil Kings, dans la Ligue junior de l’Ouest. Michaud prévient toutefois que le Canada mise une belle profondeur devant le filet, avec notamment Dylan Garand, des Blazers de Kamloops.