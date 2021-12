Omicron: «on a besoin d’avoir une meilleure idée de ce qui se passe au Québec»

À deux semaines de Noël, le Québec devrait avoir un meilleur portrait de la situation entourant la propagation du variant Omicron, croient des experts.

«À l’approche des Fêtes, il faut avoir un meilleur tableau de la situation au Québec», affirme Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques à l’UQAM, en entrevue à LCN.

Ce portrait sur la transmission du variant peut s’obtenir par le criblage des tests de dépistage de la COVID-19.

Cette méthode permettra «de voir si la transmission est déjà active au niveau du Québec» et s’il y a de la transmission communautaire.

«Pour cette raison, je crois que partout où il y a des éclosions qui pourraient être suspectes, il faut absolument s’assurer de voir si le variant omicron en est la cause», soutient le professeur.

«C’est un variant qui se transmet très rapidement et on a vraiment besoin d’avoir une meilleure idée de ce qui se passe au Québec au niveau de sa présence et, évidemment, de sa distribution au niveau de l’ensemble du Québec», ajoute-t-il.

