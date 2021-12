Les gestionnaires de crise vous le diront. Le temps arrange les choses. Ils le prêchent souvent pour calmer la panique. Accoutumance, adaptation, routine, on finit par accepter l’anomalie, l’irrégularité et même l’inadmissible.

Les plats dégueulasses des CHSLD de la dernière semaine vous ont-ils surpris ? Jamais autant que la première fois sous le ministre Barrette au temps des libéraux-Couillard-patates-en-poudre. Bizarre comme on s’initie à l’inacceptable.

Le virus version Omicron vous faisait plus trembler il y a deux semaines qu’aujourd’hui. Même les snowbirds n’ont plus peur de ne pas revenir.

La troisième dose pour tous qui paraissait impossible il y a un an est maintenant probable et on s’y fera comme on s’est habitué à ne plus voir Guillaume Lemay-Thivierge dans les pubs de Hyunday.

Une grève de la SAQ à la veille des Fêtes, la période la plus payante de l’année pour l’organisme gouvernemental ? On sait très bien depuis longtemps que ce ne sera pas la première fois, ni la dernière.

ET NOËL LE 25

Que Gary Bettman considère le retour des Nordiques à Québec comme la dernière de ses tracasseries vous a-t-il jeté à terre ? Ben non ! Vous êtes habitués, comme de voir ces grandes banderoles « Nous embauchons » sur la façade de grandes et petites compagnies.

La première fois que des coups de feu perdus ont atteint des innocents, on a cru que c’était exceptionnel. Maintenant, on dirait que ça fait partie de l’actualité du jour. Quelqu’un qui se fait tirer dans un club de nuit, peut-être. Mais dans une bibliothèque, celle-là on n’y avait pas pensé. Poignarder un prof d’arts visuels, est-ce qu’on va s’y faire ?

Début octobre, peu de temps après la finale de la coupe Stanley, si je vous avais dit que le Canadien, après 28 matches, aurait trois fois plus de défaites que de victoires, vous auriez froncé du sourcil. Ce soir, vous ne serez pas étonné de le voir encaisser un 20e revers à St-Louis. On s’y fait.

Eh oui, on a chialé, on a braillé, mais le président d’Air Canada est toujours président d’Air Canada et il y aura sûrement encore trop de chevreuils à Longueuil l’an prochain. Voilà longtemps qu’on n’a plus peur du mot déficit ou d’une pénurie de papier de toilette. On s’acclimate, et vite en plus. Céline s’appelle Aline et même Tiger Woods a un nouveau char. Pour dire, hein ?

BAS DE NOËL

Tellement dégueulasse l’assiette du souper au CHSLD, on dirait que c’est Trevor Timmins qui a repêché les ingrédients.

November, c’est la moustache. Décember, on se laisse pousser la carte de crédit.

Ben oui, le troisième vaccin. On attend juste le go.

Price a recommencé à boire de l’eau dans la bouteille sur son but.

Je suppose qu’y vont interdire le karaoké le 24. Toujours la même chanson.

C’est plate que Jeff Gorton se soit trompé de logiciel. Mais, maintenant, il parle couramment l’espagnol.

La vente « un jour seulement » se poursuit jusqu’au 5 janvier.

On dirait que l’attaque à cinq du Canadien est rendue à huis clos.

À DEMAIN AUX SPORTS.