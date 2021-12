Oups, le variant était déjà arrivé

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau, a déclaré lors d’un point de presse, mardi, que « la prudence est de mise [...] dans la mesure où le virus Omicron va certainement atteindre les frontières du Québec à un moment donné. »

Il répondait à une question d’un journaliste concernant les mesures que le gouvernement devait annoncer concernant les rassemblements pour les Fêtes.

LES FAITS

M. Arseneau ne semblait pas savoir que le variant Omicron de la COVID-19 avait déjà franchi les frontières québécoises. En effet, le 29 novembre, le ministre de la Santé a annoncé qu’un premier cas a été confirmé au Québec chez un voyageur revenant du Nigeria et résidant au Québec. Le variant Omicron, détecté pour la première fois en Afrique du Sud à la fin novembre, est considéré comme préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé.

Toutefois, lundi, l’Institut national de santé publique a publié un communiqué indiquant qu’elle « surveillait » le variant Omicron, et « qu’il ne semble pas y avoir de transmission communautaire » au Québec.

La Santé publique réalise maintenant systématiquement des tests pour déceler les cas de ce variant chez les voyageurs positifs à la COVID-19 entrant au Québec.

Mercredi, cinq cas ont été confirmés, et sept autres faisaient l’objet d’une enquête.

—Marie Christine Trottier

Le chiffre de la semaine : 21 %

Dans une année 2021 plus difficile, les producteurs acéricoles du Canada ont recueilli 11,3 millions de gallons de sirop d’érable. Il s’agit d’une baisse de 21 % par rapport à l’année précédente, alors que les érablières avaient récolté 14,3 millions de gallons.

Les températures printanières chaudes dans les provinces productrices expliquent cette diminution. C’est la première fois en trois ans que la production chute au pays, après deux années record en 2019 et en 2020.

Le Québec, principale province productrice, a pour sa part recueilli 10 millions de gallons, soit 88 % de la production totale du Canada.

—Nicolas Brasseur