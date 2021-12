PGA : Marc Leishman ne dérougit pas

Marc Leishman a calé son troisième aigle en deux jours pour aider son coéquipier Jason Day et lui-même à creuser leur avance au sommet du tournoi QBE Shootout, à Naples, en Floride, samedi.

Dans un mode de jeu en alternance, où chaque membre des équipes s’élançait à tour de rôle, le duo de meneurs a remis une carte de 64 (-8) pour présenter un cumulatif de 120 (-24) après deux jours de compétition. Pour ce faire, les hommes ont effectué un parcours sans fautes, calant six oiselets et un aigle.

Trois équipes ont un cumulatif de 123, soit trois frappes derrière les meneurs au classement.

«On devra jouer une très bonne ronde demain [dimanche] si on veut espérer l’emporter. On doit continuer à faire ce qu’on a commencé et ça nous donnera des chances», a commenté Leishman, dans une entrevue effectuée sur le site web de la PGA.

Son partenaire, Day, a souligné que malgré les difficultés que leur imposait le terrain, ils se sont plutôt bien sortis d’affaires.

«C’est difficile, je ne crois pas avoir effectué un roulé de plus de 10 pieds avant un bon bout de temps, alors c’est dur de générer du momentum. C’était bien de pouvoir contribuer aujourd’hui, mais il reste une ronde, alors nous devons rester concentrés», a mentionné Day.

Compétition relevée

La meilleure ronde de la journée a été complétée par le duo Billy Horschel-Sam Burns. Les athlètes ont combiné leurs efforts pour retrancher dix coups à la moyenne et grimper de cinq positions au classement, à égalité au deuxième échelon.

La seule présence féminine au sein de ce tournoi à 12 équipes, Lexi Thompson, a quant à elle remis une carte de 66 (-6), en compagnie de son coéquipier Bubba Watson, pour revendiquer le sixième rang.

Le Canadien Corey Conners et son partenaire britannique Graeme McDowell ont quant à eux retrancher cinq coups à la normale pour présenter un cumulatif de 124 (-20), bon pour le cinquième rang.