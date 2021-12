Psycho: «Le football m’a sauvé» – Nicky Farinaccio

La passion est une source de motivation exceptionnelle. Nicky Farinaccio, membre des Carabins de l’Université de Montréal, en est le plus exemple. Enfant difficile et décrocheur, il a réussi à se dépasser et à intégrer l’université grâce sa passion pour le football. ll retrace son parcours scolaire chaotique dans le documentaire «3e essai, au-delà du football», disponible sur la plateforme Vrai.

La vie de Nicky Farinaccio a mal débuté. Il a grandi dans une famille monoparentale, suite au décès de son père alors qu’il était encore très jeune. «Je suis aussi TDAH. C’était sévère quand j’étais plus jeune, je n’étais pas capable de rester assis plus de 10 minutes. La seule chose que je voulais dans la vie, c’était m’amuser. Pourquoi je serais forcé à rester assis quand mon corps n’en a pas envie?»

Évidemment, sa scolarité s’en ressent. «Au primaire, je courais à travers la classe, je montais sur les bureaux, je m’enfuyais de la classe... J’ai redoublé et on m’a ensuite envoyé dans une classe d’adaptation scolaire parce qu’ils ne pouvaient pas me faire redoubler une seconde fois.» Son avenir se rétrécit et ses perspectives d’emploi convergent toutes vers le domaine de la construction.

Rencontre déterminante

En dehors de l’école, Nicky joue au soccer en dilettante, et il assiste régulièrement aux entrainements et aux matchs de son frère, de six ans son ainé, qui joue au football.

«Je ne pensais pas jouer au football. J’aimais courir partout et lancer des ballons. Un jour, un coach des Cougars de Saint-Léonard est venu me demander si je jouais au football. Il m’a dit d’aller mettre des épaulettes et qu’on allait essayer si je voulais. Depuis cette journée-là, je n’ai jamais manqué une pratique.»

Sans le savoir, il venait de se découvrir une nouvelle passion qui allait changer le cours de sa vie. «Je pense que si, au début de mon secondaire, j’avais été dans une école avec un programme de foot, j’aurais réalisé bien plus jeune que c’était vraiment important pour moi. C’est vers l’âge de 16 ans que je me suis rendu compte que j’étais bon au foot et que j’avais un potentiel pour aller au cégep. Je ne pensais pas encore que c’était possible pour moi d’aller à l’université. À partir de ce moment-là, la motivation a été vraiment forte.»

Alors qu’il évolue avec les Cougars, Nicky multiplie les bons résultats et se fait approcher par un recruteur de l’équipe du Collège André-Grasset. «Je lui ai expliqué mon parcours scolaire, en insistant sur le fait que j’étais très en retard académiquement. Ils m’ont aidé en me disant qu’il y avait une option pour moi.»

Il a d’abord arrêté ses études au secondaire pour s’inscrire à l’école des adultes. «J’ai réussi à faire mon secondaire 3-4-5 en huit mois afin d’être éligible pour jouer au football au cégep. J’aime tellement ce sport que je n’avais pas le choix d’essayer. J’ai donné tout ce que j’avais. En plus, j’avais suivi d’autres cours à distance. Quand j’avais fini mes cours, je rentrais à la maison pour faire d’autres cours en ligne. C’est la période la plus difficile de ma vie au niveau de la concentration, mais je suis vraiment content de l’avoir fait et d’avoir réussi.»

Des choix judicieux

La décision de foncer dans sa passion a été bénéfique pour Nicky Farinaccio. «Le football m’a sauvé, car je n’avais pas d’ambition pour moi-même au départ. J’ai tellement écouté les profs qui me disaient que j’allais travailler dans la construction parce que c’était la seule avenue pour moi que j’ai fini par penser comme eux. Mais ma mère m’a sorti de cet état d’esprit en me disant que si je voulais, je pouvais le faire. Elle m’a beaucoup supporté.»

Dans le milieu du football, il a aussi trouvé une famille qui le comprend et le supporte. «J’ai trouvé des amis qui peuvent comprendre ma situation. La plupart d’entre nous ne sont pas des gars dont c’était forcément le parcours prédestiné. Plusieurs gars dans l’équipe ont eu un parcours un peu comme le mien. Nous n’étions pas prédestinés à aller à l’université et, si ce n’était pas le football, on ne serait pas là. Encore aujourd’hui, mes coéquipiers me poussent à me dépasser dans le sport et dans mes études.»

Un avenir brillant

La passion de Nicky pour le football lui a ouvert son horizon et ses rêves. Il lui reste encore deux ans au sein des Carabins, mais il sait que l’avenir s’annonce radieux.

«Je pense que les gens n’ont pas encore vu mon plein potentiel. Je crois en mes capacités pour me rendre au niveau professionnel. J'essaie encore d’apprivoiser ce que je veux faire de ma vie, et qui je suis. Je voudrais aider les gens, et il faut que je trouve un programme qui va dans ce sens. Et je voudrais aussi me rendre loin, le plus loin possible, dans le football.»