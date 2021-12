Rioja : une région, deux vins aux antipodes

Le vignoble de la Rioja couvre un peu plus de 65 000 hectares et s’étend sur une centaine de kilomètres et quelque 144 villages. Ajoutez à cela différentes écoles de pensées, du moderne à l'ultra traditionnel et vous avez tous les éléments en place pour une grande diversité de styles. Chacun à leur manière, les deux vins commentés ci-dessous sont excellents – et disponibles en bonne quantité en succursales, joie!

Le premier, élaboré par Telmo Rodriguez, appartient à ce qu’il convient d’appeler la Rioja moderne, au sens positif du terme; plein et mûr, avec beaucoup de volume en bouche, mais aussi une certaine profondeur aromatique. Le second est l’incarnation même du rioja en mode traditionnel; ouvert, suave et encore droit et très substantiel. Salud!

Lindes de Remelluri, Rioja 2018, Viñedos de Labastida, Espagne

29,55 $ - Code SAQ 13211780 – 13,5 % - 1,3 g/L

Le vignoble de Remelluri est situé dans la Rioja Alavesa, au pied de la Sierra de Toloño. Cette chaîne de montagne protège les vignes de tempranillo (80 %), de garnacha tintorera (alicante bouschet), de graciano et de viura, qui composent ce vin savoureux. La facture est moderne, le fruit est mûr et généreux, le grain est suave et laisse en finale une impression chaleureuse, mais non moins digeste et sapide. À aérer en carafe pendant une bonne heure et à apprécier à table avec un magret de canard aux griottes.

R. Lopez de Heredia, Viña Tondonia Reserva 2009, Rioja, Espagne

62,75 $ - Code SAQ 11667901 – 13 % - 2 g/L

Cette maison centenaire, aujourd’hui sous la gouverne de la brillante María José López de Heredia, se distingue des autres domaines de la Rioja par ses élevages exceptionnellement longs. Le domaine de Haro a encore son propre atelier de tonnellerie et l’imposante cave de vieillissement, où reposent simultanément une trentaine de millésimes de vins rouges, blancs et même rosés, a des allures de labyrinthe. Avec ses notes de bois de santal, de sous-bois et de boîte à cigare, le nez du Tondonia 2009 annonce un vin solide, presque austère. On s’étonne presque de trouver en bouche une telle suavité et un fruit mûr, mais encore bien rassasiant. Une superbe bouteille à partager entre amis ou en famille pendant les fêtes.