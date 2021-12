Télé nostalgie: Luc Senay stimulé par Sol et Gobelet

Deux clowns inoubliables de la télé québécoise ont séduit l’enfant qu’a été Luc Senay. C’est avec grande joie que le comédien a accompagné Sol et Gobelet dans leurs moments de folie, tout comme il a adoré passer du temps avec sa famille devant un petit écran qui s’animait en noir et blanc.

Luc, y a-t-il une émission jeunesse qui vous a marqué ?

Sol et Gobelet. Ils ont marqué mon imaginaire. Je voulais vivre avec eux. Nous avions fait un voyage de fin d’année scolaire au primaire. Nous étions allés à Radio-Canada. La guide nous a expliqué que Sol et Gobelet étaient dans leur maison. Je suis monté sur la pointe des pieds (parce que j’étais trop petit) pour les observer. J’étais tellement heureux.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Écouter la télévision avec ma sœur Loulou. Nous regardions Les cadets de la forêt. Quand notre mère était absente pour son travail, Loulou et moi mangions dans le salon en écoutant Fifi Brindacier. Elle était libre, la Fifi, la chanceuse.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

Oui. Nous avions un téléviseur dont les images étaient uniquement en noir et blanc. En famille, nous regardions le Ed Sullivan Show le dimanche soir. Un vrai rendez-vous en famille.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé ?

Deux : Sol et Gobelet. Ils ont stimulé mon imagination. Des clowns tendres, drôles et surtout absurdes. D’ailleurs, à l’adolescence, avec ma copine de l’époque, nous avons créé deux personnages clownesques : Manche de Pelle et Manche de Pelle.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

« Sol et Gobelet sont deux drôles de pistolets... » Et « Capitaine Bonhomme part en voyage, Capitaine Bonhomme de l’autre rivage... »

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Non, pas vraiment jouer. Plutôt des personnages avec qui j’aurais aimé vivre : Skippy, Lassie, Flipper, Rintintin. Des animaux protecteurs.

Quels univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Ceux de Fanfreluche, Bobino et Bobinette, Paillasson, Sol et Gobelet, Le major Plum Pouding, Picolo. Des personnages évoluant dans un environnement qui sollicite l’imaginaire de l’enfant.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Elle repose beaucoup sur un mandat d’éducation. C’est important, j’en conviens, mais elle doit se « lâcher lousse » aussi. Je crois que l’imaginaire doit reprendre ses lettres de noblesse. La poésie et la fantaisie aussi. C’est ce que je retrouve avec Famille magique.

♦ Luc Senay s’amuse dans la comédie Famille magique proposée par Tou.tv Extra. Père du magicien Daniel Coutu, il a un don bien particulier : celui de pouvoir communiquer avec tout ce qui ne peut parler. Dans un tout autre genre, il fait également partie de la distribution de la série dramatique Sortez-moi de moi (Crave), dont le haut de l’affiche est tenu par Sophie Lorain, Vincent Leclerc et Pascale Bussières.

