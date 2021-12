Un cocktail de vent et de verglas dans certaines régions du Québec

Après un épisode de verglas qui a touché plusieurs régions du Québec dans la journée de samedi, d’importantes rafales de vent vont s’ajouter à ce cocktail météorologique au cours de la nuit de samedi à dimanche.

Environnement Canada a ainsi émis un avertissement de vent pour une dizaine de régions de la province, allant de la Côte-Nord au Bas-Saint-Laurent, et passant par les secteurs de la Capitale-Nationale ainsi que de Montréal et ses environs.

«Les vents du sud-ouest souffleront en rafales jusqu'à 100 kilomètres à l'heure ce soir et cette nuit. Ils diminueront d'intensité tôt dimanche matin», a indiqué l’agence fédérale dans un bulletin émis samedi après-midi.

L’avertissement concernant la pluie verglaçante est d’ailleurs toujours en vigueur pour plusieurs secteurs du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de Québec, de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

De deux à cinq millimètres de pluie sont ainsi attendus en soirée dans la plupart de ces régions, alors que les précipitations pourraient atteindre jusqu’à 10 millimètres au Saguenay.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes», a rappelé Environnement Canada.