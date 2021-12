[PHOTOS] Une marche contre la violence à Anjou

Une semaine après le meurtre tragique d’un homme de 20 ans à Anjou, une marche s’organise pour demander des actions concrètes contre la violence dans la métropole.

Plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées vers 11h au parc du Bocage à Anjou.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Les manifestants réclament une ville plus sécuritaire pour les jeunes et les enfants.

Ils réclament aussi des budgets spéciaux à Anjou pour combattre la violence et pour agir en prévention, notamment en ouvrant une maison des jeunes. Un plan de lutte clair fait aussi parti des demandes.

«Dans le quartier, il y a vraiment beaucoup de violence, de plus en plus. On le sent depuis le début de l’année, les élèves nous en parlent, ils entendent des coups de feu, ils voient des choses, certains se sont fait battre. Tous les jours, il se passe quelque chose. Même la police nous confirme qu’il y a plus de violence», explique Chantal Poulin, organisatrice de la marche et enseignante de 5e et 6e année.

La marche est organisée par des citoyens préoccupés, mais aussi du personnel scolaire qui s’inquiète de cette hausse de la violence dans le quartier.

Le ministre fédéral Pablo Rodriguez faisait partie de la marche.

«Je me sens d’une tristesse profonde. Ma fille a 20 ans, elle a le même âge que ce jeune. C’est inimaginable de perdre un enfant. C’est pour ça qu’on est ici et qu’on marche avec eux», affirme le ministre.