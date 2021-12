Virus: le Pérou recense plus de 100 morts en 24H, une première en quatre mois

Le Pérou, pays dont le taux de mortalité du Covid-19 est le plus élevé au monde, a enregistré plus de 100 décès vendredi, pour la première fois depuis quatre mois, a rapporté le ministère de la Santé.

Le pays a comptabilisé 123 décès et 1.356 cas, au cours des dernières 24 heures.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, le pays andin de 33 millions d'habitants a recensé 2,2 millions de contaminations et 201.650 décès, selon le bilan officiel.

Un tel bilan de plus de 100 décès quotidiens dus au coronavirus remonte au 18 août (120), selon les chiffres officiels.

Le Pérou a commencé vendredi à exiger des certificats de vaccin anticovid dans les magasins, les banques et les aéroports en raison de l'augmentation des cas et des décès.

Le gouvernement a également interdit les rassemblements et événements sociaux, y compris ceux organisés à domicile et les visites familiales, à Noël et au Nouvel An.

Les autorités péruviennes sont convaincues que l'exigence du certificat encouragera la population non vaccinée à recevoir le vaccin.

Jusqu'à présent, 19,5 millions de Péruviens ont reçu les deux doses, soit 70% de la population cible, selon la même source.

Le Pérou utilise les vaccins Sinopharm et Pfizer.

Avec plus de 201.000 morts, le pays andin de 33 millions d'habitants a le taux de mortalité dues à la pandémie le plus élevé au monde : 6,111 par million d'habitants, selon le bilan de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

Le Pérou a corrigé ses chiffres de décès le 31 mai, qui sont passés de 69.000 à 180.000.

Le taux de mortalité avait baissé progressivement après avoir atteint 2.500 par semaine en avril. Entre lundi et jeudi, 148 décès ont été enregistrés, selon le bilan officiel.