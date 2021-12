Wilfried Nancy en paix avec sa saison

L’entraineur du CF Montréal Wilfried Nancy éprouve beaucoup de fierté envers ses hommes, après avoir connu une saison parsemée de hauts et de bas.

La saison régulière du club montréalais s’est terminée en queue de poisson, puisqu’une défaite de 2 à 0 aux mains du Orlando City SC a brisé ses espoirs de participer aux séries éliminatoires. Cependant, Nancy a souligné l’effort de sa troupe.

«C’était dur parce que c’était une répétition de ce qu’on avait fait durant l’année, a décrit Nancy, en entrevue sur les ondes de TVA Sports. J’étais très fier des gars parce qu’Orlando, c’est une équipe habituée à faire partie des séries éliminatoires. On a joué notre football et j’étais très fier de ça. On a eu beaucoup d’opportunités pour marquer des buts, mais on ne l’a pas fait.»

L’année s’est toutefois terminée sur une bonne note, puisque le CF a pu savourer une victoire en finale du Championnat canadien en défaisant le Toronto FC par la marque de 1 à 0.

«Le fait d’avoir perdu ce match-là contre Orlando a préparé notre finale contre Toronto, a poursuivi Nancy. Dès les premières secondes, on aurait pu marquer un but et je sentais que l’équipe avait énormément appris de ce match contre Orlando. Alors je n’ai pas été surpris de ce match avec une pression plus difficile parce qu’on doit ramener une coupe au dernier match sachant qu’on ne faisait pas les séries.»

Nouveaux visages

La saison morte de la MLS est sur le point d’être entamée et plusieurs joueurs du CF ont déjà quitté, ce qui signifie également que de nouveaux visages s’amèneront à Montréal. D’ailleurs, le défenseur Gabriele Corbo a été prêté au club, le 5 décembre.

«C’est un joueur qui est très bon avec les pieds, a analysé Nancy. Il essaie de jouer vers l’avant et j’aime bien la culture italienne. Dans le sens qu’il est toujours en train d’essayer d’anticiper la perte du ballon et de bien défendre. Il est plus dans l’anticipation que dans la vitesse.»

Le commissaire se prononce

Le commissaire de la MLS, Don Garber a dit en entrevue à TVA Sports qu’il respectait la décision du CF Montréal de prendre son temps avant de se joindre à la MLS NEXT Pro.

Cette ligue qui verra le jour en 2022 aura pour but de développer les joueurs des clubs de la MLS. Aucune de ses formations ne sera affiliée à Montréal la saison prochaine.

«Montréal a besoin de déterminer ce qu'ils veulent par rapport à MLS NEXT Pro, a dit Garber. Ce ne sont pas toutes les équipes qui y participeront l'an prochain, mais elles y seront toutes en 2023. J'accepte qu'ils prennent une autre année pour y voir, d'autres équipes le font aussi.»