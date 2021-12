Yan England – Plonger à fond dans ses projets!

La natation habite Yan England depuis l’enfance. Elle est la porte d’entrée à l’action de Sam, son deuxième long métrage qui était en lice au Festival du film indépendant de Rome. Tout donner pour réaliser son rêve: telle est la quête de son personnage principal. Mais aussi celle du passionné et discipliné Yan England, qui s’affaire déjà à un autre projet.

À entendre parler les membres de l’équipe du film Sam, vous envoyiez parfois des courriels pendant la nuit. On serait porté à croire que vous dormez peu!

(Rires) J’ai de bonnes nuits de sommeil. Mais je suis chanceux parce que mon travail est une passion et je suis en forme: je m’entraîne. Je vais nager tous les jours, encore aujourd’hui.

À quel âge avez-vous commencé la natation?

À cinq ans. J’ai commencé le tennis au même âge et je suis un adepte de course à pied depuis mes 14 ans. Je fais aussi des triathlons. Par le passé, vous avez même pris part à des compétitions de natation.

À quel niveau vous êtes-vous rendu?

Au niveau provincial. J’ai enchaîné avec le coaching. J’ai entraîné des jeunes de 6 à 18 ans durant 15 étés, malgré mes tournages. Pendant un moment, j’ai aussi été responsable d’une autre ligue de natation sur la rive sud de Montréal. J’aimais transmettre ma passion. La natation et le sport m’ont procuré une discipline ainsi que le désir et le bonheur de me fixer des objectifs. Si je ne réussissais pas à les atteindre, ce n’était pas grave. L’important était que j’avais tout fait pour y arriver. Le sport a toujours nourri ce que je faisais d’autre. J’en ai besoin, c’est comme une soupape.

Il fait partie de votre équilibre de vie...

Oui. C’est pour ça qu’avec Sam, il s’agissait avant tout d’un thriller psychologique, mais la porte d’entrée est le sport. Il est inspiré de ce qu’il m’a apporté et du respect que je voue aux athlètes qui vont aux Olympiques. Tout le temps qu’ils ont consacré à la réalisation de leur rêve et à leur dévouement pour leur passion! C’est le but ultime d’un athlète. C’est la prémisse de mon film, ce que je voulais donner à mon personnage principal: jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour ne pas tout perdre? J’ai réalisé le film et je l’ai coscénarisé avec André Gulluni. Dès le départ, notre objectif était d’emmener les gens dans des montagnes russes d’émotions.

Avez-vous vous-même déjà chéri un rêve olympique?

Non. Mais j’ai toujours eu le rêve et la passion de jouer, de réaliser et de raconter des histoires. J’ai la chance de jouer depuis l’âge de huit ans et je n’ai jamais vraiment dépensé. Au départ, tout l’argent que je gagnais comme acteur, je le mettais dans mes films. Je le voyais comme un investissement à long terme. Après mon premier court métrage et de nouveau après mon second, j’étais cassé comme un clou. Je suis retourné vivre chez mes parents.

Le tournage de Sam a dû être interrompu à cause de la pandémie et du confinement. Comment avez-vous réagi, sur le coup?

Premièrement, quand on te dit que tout arrête sur la planète en entier, ce n’est pas à propos de toi. Sur le coup, le questionnement a été: «Est-ce qu’on pourra reprendre le tournage dans deux semaines ou non?» Nous étions dans l’ignorance. Il restait neuf jours de tournage. Deux jours après l’annonce de la mise sur pause du Québec, mon équipe et moi, nous étions en mode solution. Nous avons pu reprendre les tournages environ quatre mois plus tard.

Comment s’est passé le retour sur les plateaux?

À la première prise de la première journée, c’était comme si nous n’avions pas arrêté. Tous les acteurs ont eu le même sentiment et la même réaction du style: «C’est comme si on continuait le tournage interrompu seulement la veille.» Antoine Olivier (Pilon, qui interprète le rôle principal) a continué à s’entraîner, nous avions tous encore le film dans le corps. Il n’y a donc aucun décalage entre les scènes. Je suis content, c’est l’aboutissement de cinq ans de travail.

Côté personnel, vous êtes en couple avec la journaliste Marie-Andrée Leblond et vous êtes devenu propriétaire.

Oui, Marie-Andrée et moi sommes ensemble depuis deux ans, ce fut une belle rencontre. Et, un peu avant la pandémie, j’ai acheté une petite maison, ma toute première! J’ai aussi un nouveau pitou, un saint-pierre âgé de 19 mois. Je trouvais qu’il avait l’air d’un Sam!

C’est dans un ancien couvent du quartier d’Ahuntsic, à Montréal, que se déroule le tournage de cette nouvelle série. Enthousiaste, Yan n’a que de bons mots pour les jeunes acteurs qui jouent les rôles principaux. «Les bracelets rouges raconte le quotidien de jeunes de 9 à 17 ans qui se lient d’amitié alors qu’ils sont hospitalisés.

Noah Parker, Milya Corbeil-Gauvreau, Léanne Désilets, Anthony Therrien, Étienne Galloy et Malick Babin sont totalement investis dans leur rôle. Ils se sont rasé les cheveux, ont fait des recherches sur la maladie dont est atteint leur personnage ou ont consulté des experts. Cette série passe de l’obscurité à la lumière, d’événements dramatiques à des moments fabuleux. Les émotions que nous font vivre ces acteurs sont authentiques. Chaque jour, je suis émerveillé par leur talent!» confit-il. À voir la chimie qui règne sur le plateau, l’admiration que voue le réalisateur aux jeunes est réciproque. En outre, des comédiens exceptionnels se glissent dans la peau des adultes de la série. «Isabelle Blais, Sébastien Delorme, David Savard, Julie Beauchemin, Frédérick De Grandpré, Éric Bernier... ils appuient à merveille le jeu des jeunes patients. J’ai du gros fun à les diriger», conclut le réalisateur, avant de finir sa pause dîner pour reprendre le tournage.

La nouvelle série Les bracelets rouges débutera à TVA le mardi 4 janvier, à 21 h.