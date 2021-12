5 POINTS À SURVEILLER...

1. Des billets pour les séries

Avec une victoire face aux Rams demain soir, les Cardinals s’assureraient une place en séries. Ils pourraient même être qualifiés sans gagner, en cas de revers combinés de certaines équipes dans la conférence. Les Packers seront pour leur part champions de division en cas de victoire et de défaite des Vikings. Même constat pour les Buccaneers avec une victoire, en plus de défaites des Saints et Panthers.

2. La séquence de Washington

L’équipe de Washington ne badine pas depuis un mois avec quatre victoires de suite. Le duel du jour face aux Cowboys est donc d’une grande importance. Avec une fiche de 6-6, l’équipe de Ron Rivera est bien en vie malgré son départ catastrophique à 2-6 après huit matchs. Dans l’histoire, seuls les Bengals de 1970... et Washington l’an dernier, sont entrés en séries en dépit d’un départ de 2-6.

3. Les misères des botteurs

Cette semaine, le site Pro Football Talk a souligné que le taux de succès de 92,5% des botteurs sur les transformations d’après-touchés est le plus faible depuis 1979 (91,3%). Les Texans, Jets, Jaguars, Saints et Chargers sont tous sous la barre des 85%. Pas étonnant que cette saison, les équipes tentent des convertis de deux points sur 11% des touchés, un bon de 3% depuis deux ans.

4. Autres marques pour Brady

Face aux Bills, Tom Brady n’a besoin que de 229 verges pour atteindre le plateau des 4000 cette saison. Il deviendrait ainsi le deuxième quart-arrière dans l’histoire avec Peyton Manning à connaître 13 saisons de 4000 verges. Encore mieux, s’il complète 18 passes, il surpassera Drew Brees au sommet dans l’histoire avec 7143 passes complétées en carrière.

5. Bonne acquisition

Dans les embauches de joueurs autonomes en mars dernier, les Bengals peuvent se targuer d’avoir réalisé l’un des meilleurs coups avec l’ailier défensif Trey Hendrickson. L’ancien des Saints est cinquième dans la ligue avec 11,5 sacs du quart. Il a enregistré au moins un sac dans chacun de ses huit derniers matchs. Face aux 49ers, il tentera de devenir le deuxième joueur de l’histoire avec un sac dans au moins neuf matchs de suite, après Chris Jones (11 matchs de suite en 2018).