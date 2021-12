Bataille contre le profilage racial dans Roussillon

Un homme estime avoir été victime de profilage racial par la police de Roussillon, en Montérégie, et il demande réparation.

Les événements se déroulent en 2017. Malik Smith, âgé de 20 ans, immobilise sa voiture devant la résidence d’un agent de la Régie intermunicipale de police Roussillon pour fumer une cigarette.

L’homme, qui n’était alors pas dans l’exercice de ses fonctions, l’interpelle alors et prend en note son numéro de plaque d’immatriculation.

Quelques instants plus tard, le policier entend un bruit assourdissant qu’il a associé à un coup de feu.

Le policier fait un signalement aux forces de l’ordre et de nombreux agents débarquent chez Malik Smith.

Le jeune homme est arrêté et détenu pendant neuf heures, mais aucune accusation n’est portée contre lui.

Plutôt qu’un coup de feu, le bruit serait relié à un bris dans un transformateur d’Hydro-Québec.

«Dans le temps, je travaillais pour Domino's; et même là, il y avait des gens chez qui je livrais qui me demandaient si j’étais celui que les policiers avaient arrêté. Je me sens mal, je ne me sens pas humain. Je ne suis pas la même personne que j’étais avant», explique Malik Smith.

Sa mère, Suzette Spaulding, est convaincue qu’il s’agit de racisme.

«On ne reste plus devant notre maison maintenant, l’été, on se tient derrière avec les enfants», affirme-t-elle.

L’homme et sa famille ont porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Le 3 novembre dernier, une décision a été rendue. Malik Smith a bel et bien été victime de discrimination et de profilage. La Commission a proposé un dédommagement de 61 000$ et a demandé que le policier suive une formation sur la discrimination et le profilage racial.

Ce dernier a toutefois refusé de se plier au jugement de la Commission. Malik et sa famille ont donc décidé de judiciariser le dossier et ont porté plainte devant les tribunaux.