C’est à boire qu’il nous faut

« La modération a bien meilleur goût ». Ce slogan bien connu d’Éduc’alcool risque bientôt de prendre tout son sens. Le conflit qui oppose les employés des entrepôts et de la livraison à la SAQ traîne en longueur. En succursales, les tablettes se vident, et si la tendance se maintient, il ne restera plus que les grands crus inabordables ou quelques liqueurs et spiritueux qui ne s’accordent pas trop avec nos traditionnels repas des Fêtes.

Une belle crème de menthe verte sur glace avec votre tourtière du Lac ?

Les mixologues et amateurs de cocktails multicolores avec de la boucane sont en mode panique.

J’en vois déjà fureter sur les « z’ internets » à la recherche de tutoriels du style : Comment faire de l’alcool chez soi, sans alambic.

D’autres anxieux assoiffés songent à prendre la route vers l’Ontario pour se rabattre sur les magasins de la LCBO. Les restaurateurs, quant à eux, sentent la moutarde leur monter au nez. Ils en ont soupé de se faire gâcher leur temps des Fêtes.

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux...

Ça chiale en masse contre le sacro-saint monopole de notre société des alcools qui annonce des profits de 338 millions $.

Rien pour calmer ceux qui réclament haut et fort la privatisation de notre bonne vieille « commission des liqueurs ».

Prendre un verre de bière mon minou ?

Les bières de microbrasseries pourraient s’avérer une très belle alternative.

Faites pas votre petit nez en grimace comme ma Vieille... Il y a abondance de choix et de saveurs et sûrement de belles découvertes en perspective.

Je lis dans la mousse de ma bière que ce conflit à la SAQ va se régler pour Noël, les parties retournent à la table de négociations dès demain.

Ainsi, je lèverai mon verre à votre santé en vous souhaitant un très joyeux temps des Fêtes !